СБУ атаковала российские суда в Крыму: эфир День.LIVE

В пятницу, 26 июня, дроны СБУ атаковали кабелепрокладчики «Волга» и «Вятка», а также нанесли удары по грузопассажирскому парому «Петропавловск» на заводе «Затока». Все цели расположены во временно оккупированной Керчи. Известно, что на всех судах возникли масштабные пожары.

Об этом и не только вы услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 26 июня

Гости эфира День.LIVE:

Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент «Международного института исследований в области безопасности»;

Дмитрий Соломчук, народный депутат от партии «Слуга народа», член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики;

Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций;

Владислав Волошин, пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины;

Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;

Алексей Леонов, народный депутат от партии «Слуга народа», член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Станислав Игнатьев, эксперт в области энергетики, профессор Национального университета «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка»;

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в ближайшие дни ожидается возвращение домой группы украинских военнослужащих. Заявление о приближении очередного обмена сделал глава Офиса Президента Кирилл Буданов, призвав общество следить за официальными сообщениями Координационного штаба.

В Сумской области российские войска совершили очередной акт террора, атаковав спецтранспорт полицейского подразделения «Белый ангел» и благотворительной организации «Берегиня», которые осуществляли гуманитарную миссию. Люди не пострадали.