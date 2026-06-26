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СБУ атаковала российские суда в Крыму: эфир День.LIVE

СБУ атаковала российские суда в Крыму: эфир День.LIVE

26 июня 2026 г. 13:15

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13:15 СБУ атаковала российские суда в Крыму: эфир День.LIVE

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08:00 СБУ готовит новую масштабную спецоперацию против РФ: эфир Ранок.LIVE

25 июня 2026
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20:40 Украинский агросектор давит на рынок соседних стран: интервью с Алексеем Кущем

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18:01 Украина и ЕС укрепляют совместную оборону: эфир Вечір.LIVE

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13:00 В Польше лидеры ЕС обсуждают восстановление Украины: эфир День.LIVE

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08:00 В Польше стартует конференция по восстановлению Украины: эфир Ранок.LIVE

24 июня 2026
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18:00 Россияне перебрасывают ПВО из регионов в Москву: эфир Вечір.LIVE

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13:16 В Крыму участились масштабные отключения электроэнергии: эфир День.LIVE

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08:00 Украина призывает партнеров давить на РФ ради мира: эфир Ранок.LIVE

23 июня 2026
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18:00 Уничтожен железнодорожный мост в Крыму: эфир Вечір.LIVE

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13:15 СБУ атаковала российские суда в Крыму: эфир День.LIVE

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08:00 СБУ готовит новую масштабную спецоперацию против РФ: эфир Ранок.LIVE

25 июня 2026
Text

20:40 Украинский агросектор давит на рынок соседних стран: интервью с Алексеем Кущем

Text

18:01 Украина и ЕС укрепляют совместную оборону: эфир Вечір.LIVE

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13:00 В Польше лидеры ЕС обсуждают восстановление Украины: эфир День.LIVE

В пятницу, 26 июня, дроны СБУ атаковали кабелепрокладчики «Волга» и «Вятка», а также нанесли удары по грузопассажирскому парому «Петропавловск» на заводе «Затока». Все цели расположены во временно оккупированной Керчи. Известно, что на всех судах возникли масштабные пожары.

Об этом и не только вы услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 26 июня

Гости эфира День.LIVE:

  • Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент «Международного института исследований в области безопасности»;
  • Дмитрий Соломчук, народный депутат от партии «Слуга народа», член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики;
  • Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций;
  • Владислав Волошин, пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины;
  • Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
  • Алексей Леонов, народный депутат от партии «Слуга народа», член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Станислав Игнатьев, эксперт в области энергетики, профессор Национального университета «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка»;

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в ближайшие дни ожидается возвращение домой группы украинских военнослужащих. Заявление о приближении очередного обмена сделал глава Офиса Президента Кирилл Буданов, призвав общество следить за официальными сообщениями Координационного штаба.

В Сумской области российские войска совершили очередной акт террора, атаковав спецтранспорт полицейского подразделения «Белый ангел» и благотворительной организации «Берегиня», которые осуществляли гуманитарную миссию. Люди не пострадали.

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