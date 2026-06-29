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В Украине создадут Национальный пантеон: эфир Ранок.LIVE

В Украине создадут Национальный пантеон: эфир Ранок.LIVE

29 июня 2026 г. 8:00

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в День Конституции внес в Верховную Раду законопроект о создании Украинского национального пантеона.
По его словам, инициатива направлена на увековечение памяти выдающихся украинцев, внесших весомый вклад в историю и развитие государства. Зеленский подчеркнул, что Украина самостоятельно будет определять, кого чествовать и как сохранять свою национальную память.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 29 июня

Гости эфира:

  • Ярослав Макитра, политтехнолог;
  • Иван Тимочко, военный эксперт;
  • Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
  • Любомир Заика, командир группы рекрутинга штаба управления 152-й отдельной егерской бригады;
  • Владимир Джиджора, вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО. Бывший дипломат посольства Украины в Иране;
  • Андрей Еременко, социолог;
  • Виктор Трегубов, пресс-секретарь Группировки объединенных сил, подполковник;
  • Алексей Якубин, кандидат политических наук, постоянный член Международной ассоциации политических наук;
  • Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что в Украине создадут новый Орден Европы. Эта новая государственная награда будет вручаться почетным гражданам Украины, а также иностранцам за весомый вклад в поддержку евроинтеграции нашего государства, помощь в противостоянии российской войне и укрепление международных связей и сотрудничества.

Между тем российский диктатор Владимир Путин неожиданно публично признал отсутствие договоренностей или соглашений с США в Анкоридже. Он заявил, что это были лишь обсуждения возможных компромиссов, а не непосредственное подписание каких-либо документов.

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