В Украине создадут Национальный пантеон: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в День Конституции внес в Верховную Раду законопроект о создании Украинского национального пантеона.

По его словам, инициатива направлена на увековечение памяти выдающихся украинцев, внесших весомый вклад в историю и развитие государства. Зеленский подчеркнул, что Украина самостоятельно будет определять, кого чествовать и как сохранять свою национальную память.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 29 июня

Гости эфира:

Ярослав Макитра, политтехнолог;

Иван Тимочко, военный эксперт;

Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;

Любомир Заика, командир группы рекрутинга штаба управления 152-й отдельной егерской бригады;

Владимир Джиджора, вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО. Бывший дипломат посольства Украины в Иране;

Андрей Еременко, социолог;

Виктор Трегубов, пресс-секретарь Группировки объединенных сил, подполковник;

Алексей Якубин, кандидат политических наук, постоянный член Международной ассоциации политических наук;

Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что в Украине создадут новый Орден Европы. Эта новая государственная награда будет вручаться почетным гражданам Украины, а также иностранцам за весомый вклад в поддержку евроинтеграции нашего государства, помощь в противостоянии российской войне и укрепление международных связей и сотрудничества.

Между тем российский диктатор Владимир Путин неожиданно публично признал отсутствие договоренностей или соглашений с США в Анкоридже. Он заявил, что это были лишь обсуждения возможных компромиссов, а не непосредственное подписание каких-либо документов.