В Украине создадут Национальный пантеон: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в День Конституции внес в Верховную Раду законопроект о создании Украинского национального пантеона.
По его словам, инициатива направлена на увековечение памяти выдающихся украинцев, внесших весомый вклад в историю и развитие государства. Зеленский подчеркнул, что Украина самостоятельно будет определять, кого чествовать и как сохранять свою национальную память.
Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.
Эфир Ранок.LIVE 29 июня
Гости эфира:
- Ярослав Макитра, политтехнолог;
- Иван Тимочко, военный эксперт;
- Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
- Любомир Заика, командир группы рекрутинга штаба управления 152-й отдельной егерской бригады;
- Владимир Джиджора, вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО. Бывший дипломат посольства Украины в Иране;
- Андрей Еременко, социолог;
- Виктор Трегубов, пресс-секретарь Группировки объединенных сил, подполковник;
- Алексей Якубин, кандидат политических наук, постоянный член Международной ассоциации политических наук;
- Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации.
Также Новини.LIVE сообщали о том, что в Украине создадут новый Орден Европы. Эта новая государственная награда будет вручаться почетным гражданам Украины, а также иностранцам за весомый вклад в поддержку евроинтеграции нашего государства, помощь в противостоянии российской войне и укрепление международных связей и сотрудничества.
Между тем российский диктатор Владимир Путин неожиданно публично признал отсутствие договоренностей или соглашений с США в Анкоридже. Он заявил, что это были лишь обсуждения возможных компромиссов, а не непосредственное подписание каких-либо документов.