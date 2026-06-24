Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, на фоне украинских атак в России происходит перемещение систем ПВО из российских регионов в Москву и к Керченскому мосту. Россияне получили приказ защищать эти два периметра за счет ослабления других направлений на своей территории и на временно оккупированной территории Украины.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира

Михаил Крутихин — экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку;

Сергей Ауслендер — журналист (Израиль);

Алексей Гончаренко — народный депутат Украины;

Франак Вячорка — белорусский журналист, главный советник Светланы Тихановской;

Кирилл Сазонов — военнослужащий ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог;

Дмитрий Новосад — эксперт по тепломодернизации Теплоэнергетического кластера Украины;

Юрий Корольчук — соучредитель Института энергетических стратегий;

Александр Ковтунов — председатель Дарницкой РГА в Киеве;

Геннадий Кривошея — председатель Общественного совета при КГГА;

Алексей Кучеренко — народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007–2010 годы);

Константин Пигуля — первый заместитель генерального директора КП "Плесо".

Как писали Новини.LIVE, ранее аналитики ISW заявляли, что Россия оголяет оборону на фронте, чтобы стянуть ПВО к Кремлю. Оккупанты не только строят новые площадки для С-400 вблизи "Москва-Сити", но и устанавливают возле местного нефтеперерабатывающего завода привезенные с передовой комплексы "Панцирь".

В то же время военнослужащий 54-й бригады рассказал, что российская авиация боится приближаться к фронту из-за ПВО Украины. Из-за этого оккупанты сбрасывают управляемые авиабомбы на значительном расстоянии от позиций ВСУ.