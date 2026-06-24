Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, на фоне украинских атак в России происходит перемещение систем ПВО из российских регионов в Москву и к Керченскому мосту. Россияне получили приказ защищать эти два периметра за счет ослабления других направлений на своей территории и на временно оккупированной территории Украины.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.
Гости эфира
- Михаил Крутихин — экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку;
- Сергей Ауслендер — журналист (Израиль);
- Алексей Гончаренко — народный депутат Украины;
- Франак Вячорка — белорусский журналист, главный советник Светланы Тихановской;
- Кирилл Сазонов — военнослужащий ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог;
- Дмитрий Новосад — эксперт по тепломодернизации Теплоэнергетического кластера Украины;
- Юрий Корольчук — соучредитель Института энергетических стратегий;
- Александр Ковтунов — председатель Дарницкой РГА в Киеве;
- Геннадий Кривошея — председатель Общественного совета при КГГА;
- Алексей Кучеренко — народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007–2010 годы);
- Константин Пигуля — первый заместитель генерального директора КП "Плесо".
Как писали Новини.LIVE, ранее аналитики ISW заявляли, что Россия оголяет оборону на фронте, чтобы стянуть ПВО к Кремлю. Оккупанты не только строят новые площадки для С-400 вблизи "Москва-Сити", но и устанавливают возле местного нефтеперерабатывающего завода привезенные с передовой комплексы "Панцирь".
В то же время военнослужащий 54-й бригады рассказал, что российская авиация боится приближаться к фронту из-за ПВО Украины. Из-за этого оккупанты сбрасывают управляемые авиабомбы на значительном расстоянии от позиций ВСУ.