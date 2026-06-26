СБУ готовит новую масштабную спецоперацию против РФ: эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский утвердил новую 40-дневную "операцию воздействия" СБУ против России после доклада и.о. главы спецслужбы Евгения Хмары. Ее цель — заставить Россию пойти на прекращение войны. По словам президента, СБУ уже несколько месяцев демонстрирует наилучшие результаты на фронте благодаря эффективному применению дронов.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 26 июня.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Андрей Закревский — заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины;

Людмила Коротких — юрист Крымскотатарского ресурсного центра;

Антон Ващук — директор программы образования, предпринимательства и инноваций в UMAEF;

Глеб Велитченко, позывной "Симба" — оператор батальона беспилотных систем "Небесная Кара" 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы (54 ОМБр);

Руслан Рохов — политтехнолог;

Сергей Нагорняк — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Олег Лисный — политолог, вице-президент АЦ "Политика" (обсуждает только международные темы);

Валерий Дымов — политолог;

Глеб Остапенко — эксперт по вопросам внешней политики, основатель компании OSTAPENKO, Political Consulting;

Андриан Прокип — руководитель энергетических программ Украинского института будущего.

Новини.LIVE сообщили, что 25 июня 2026 года Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Полтавская" в Краснодарском крае и двум нефтеперерабатывающим заводам в российской Уфе. Президент Владимир Зеленский заявил, что это является ответом на затягивание Россией войны и её удары по украинским городам. По его словам, Украина и в дальнейшем реализует план дальнобойных операций и призывает РФ перейти к настоящей дипломатии.

Новини.LIVE также сообщали, что в ночь на 24 июня Силы обороны Украины нанесли удар по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу и единственному в России гелиевому заводу, расположенным более чем в 1200 километрах от линии фронта. В Генштабе также подтвердили успешное поражение Центра космической связи "Дубна" в Московской области. По данным военных, атакованные предприятия имеют важное значение для российского военно-промышленного комплекса.