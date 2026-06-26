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Главная arrow Відео arrow СБУ готовит новую масштабную спецоперацию против РФ: эфир Ранок.LIVE arrow
СБУ готовит новую масштабную спецоперацию против РФ: эфир Ранок.LIVE

СБУ готовит новую масштабную спецоперацию против РФ: эфир Ранок.LIVE

26 июня 2026 г. 8:00

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13:15 СБУ атаковала российские суда в Крыму: эфир День.LIVE

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08:00 СБУ готовит новую масштабную спецоперацию против РФ: эфир Ранок.LIVE

25 июня 2026
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20:40 Украинский агросектор давит на рынок соседних стран: интервью с Алексеем Кущем

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18:01 Украина и ЕС укрепляют совместную оборону: эфир Вечір.LIVE

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13:00 В Польше лидеры ЕС обсуждают восстановление Украины: эфир День.LIVE

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08:00 В Польше стартует конференция по восстановлению Украины: эфир Ранок.LIVE

24 июня 2026
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18:00 Россияне перебрасывают ПВО из регионов в Москву: эфир Вечір.LIVE

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13:16 В Крыму участились масштабные отключения электроэнергии: эфир День.LIVE

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08:00 Украина призывает партнеров давить на РФ ради мира: эфир Ранок.LIVE

23 июня 2026
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18:00 Уничтожен железнодорожный мост в Крыму: эфир Вечір.LIVE

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13:15 СБУ атаковала российские суда в Крыму: эфир День.LIVE

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08:00 СБУ готовит новую масштабную спецоперацию против РФ: эфир Ранок.LIVE

25 июня 2026
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20:40 Украинский агросектор давит на рынок соседних стран: интервью с Алексеем Кущем

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18:01 Украина и ЕС укрепляют совместную оборону: эфир Вечір.LIVE

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13:00 В Польше лидеры ЕС обсуждают восстановление Украины: эфир День.LIVE

Президент Владимир Зеленский утвердил новую 40-дневную "операцию воздействия" СБУ против России после доклада и.о. главы спецслужбы Евгения Хмары. Ее цель — заставить Россию пойти на прекращение войны. По словам президента, СБУ уже несколько месяцев демонстрирует наилучшие результаты на фронте благодаря эффективному применению дронов.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 26 июня.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Андрей Закревский — заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины;
  • Людмила Коротких — юрист Крымскотатарского ресурсного центра;
  • Антон Ващук — директор программы образования, предпринимательства и инноваций в UMAEF;
  • Глеб Велитченко, позывной "Симба" — оператор батальона беспилотных систем "Небесная Кара" 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы (54 ОМБр);
  • Руслан Рохов — политтехнолог;
  • Сергей Нагорняк — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Олег Лисный — политолог, вице-президент АЦ "Политика" (обсуждает только международные темы);
  • Валерий Дымов — политолог;
  • Глеб Остапенко — эксперт по вопросам внешней политики, основатель компании OSTAPENKO, Political Consulting;
  • Андриан Прокип — руководитель энергетических программ Украинского института будущего.

Новини.LIVE сообщили, что 25 июня 2026 года Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Полтавская" в Краснодарском крае и двум нефтеперерабатывающим заводам в российской Уфе. Президент Владимир Зеленский заявил, что это является ответом на затягивание Россией войны и её удары по украинским городам. По его словам, Украина и в дальнейшем реализует план дальнобойных операций и призывает РФ перейти к настоящей дипломатии.

Новини.LIVE также сообщали, что в ночь на 24 июня Силы обороны Украины нанесли удар по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу и единственному в России гелиевому заводу, расположенным более чем в 1200 километрах от линии фронта. В Генштабе также подтвердили успешное поражение Центра космической связи "Дубна" в Московской области. По данным военных, атакованные предприятия имеют важное значение для российского военно-промышленного комплекса.

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15:24 Все были в плену с 2022 года: Буданов поздравил освобожденных украинцев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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