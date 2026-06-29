Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Украине нужно наращивать антибаллистическую защиту: эфир Вечір.LIVE arrow
Украине нужно наращивать антибаллистическую защиту: эфир Вечір.LIVE

Украине нужно наращивать антибаллистическую защиту: эфир Вечір.LIVE

29 июня 2026 г. 18:20

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:20 Украине нужно наращивать антибаллистическую защиту: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Жара может привести к отключениям электроэнергии в Украине: эфир День.LIVE

Text

08:00 В Украине создадут Национальный пантеон: эфир Ранок.LIVE

26 июня 2026
Text

21:00 Почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам: эфир "Наша справа"

Text

18:15 Украина даст зеркальный ответ на провокации Беларуси: эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 СБУ атаковала российские суда в Крыму: эфир День.LIVE

Text

08:00 СБУ готовит новую масштабную спецоперацию против РФ: эфир Ранок.LIVE

25 июня 2026
Text

20:40 Украинский агросектор давит на рынок соседних стран: интервью с Алексеем Кущем

Text

18:01 Украина и ЕС укрепляют совместную оборону: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Польше лидеры ЕС обсуждают восстановление Украины: эфир День.LIVE

Text

18:20 Украине нужно наращивать антибаллистическую защиту: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Жара может привести к отключениям электроэнергии в Украине: эфир День.LIVE

Text

08:00 В Украине создадут Национальный пантеон: эфир Ранок.LIVE

26 июня 2026
Text

21:00 Почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам: эфир "Наша справа"

Text

18:15 Украина даст зеркальный ответ на провокации Беларуси: эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали экономист Олег Устенко, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, политолог Александр Колесниченко, депутат Верховной Рады Оксана Савчук, политолог Максим Несвитайлов, депутат Верховной Рады Алексей Мовчан, депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко и гастроэнтеролог Олег Швец.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что после новых российских ударов по украинским городам Украине и Европе нужно быстрее наращивать противоракетную защиту.

По его словам, именно такие возможности способны спасти больше жизней от ракетных атак РФ. Зеленский подчеркнул, что Украине нужна большая защита от российского террора.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОВА, 29 июня Россия атаковала Днепр, в результате чего погибли четыре человека, а ещё десять получили ранения. В частности, существенно повреждено одно из частных предприятий.

А за прошедшие сутки оккупанты наносили удары по четырем громадам Сумской области. Россия убила двух человек и ранила пятерых.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:24 Сильная непогода во Львове: молния поразила 6-летнюю девочку

Text

18:20 Украине нужно наращивать антибаллистическую защиту: эфир Вечір.LIVE

18:16 На Харьковщине жара не спадает: прогноз погоды на завтра

18:04 БОВП за рубежом: могут ли военнослужащего зачислить в бригаду ещё до его возвращения

17:57 Терехов: за неделю Россия била по Харькову 18 раз

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:49 В Харькове возросло число раненых после удара КАБ

17:35 Повторное лечение после ранения: почему военным отказывают в выплатах и как их получить

17:33 Народному депутату предъявили подозрение: вымогал 1 млн долл за решение вопроса с колл-центрами

17:30 Почему, несмотря на жару, жители Германии почти не покупают кондиционеры

17:24 Ненастье накрыло Львов: поваленные деревья, сорванные крыши и обесточивание

18:24 Сильная непогода во Львове: молния поразила 6-летнюю девочку

18:16 На Харьковщине жара не спадает: прогноз погоды на завтра

18:04 БОВП за рубежом: могут ли военнослужащего зачислить в бригаду ещё до его возвращения

17:57 Терехов: за неделю Россия била по Харькову 18 раз

17:49 В Харькове возросло число раненых после удара КАБ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:35 Повторное лечение после ранения: почему военным отказывают в выплатах и как их получить

17:33 Народному депутату предъявили подозрение: вымогал 1 млн долл за решение вопроса с колл-центрами

17:30 Почему, несмотря на жару, жители Германии почти не покупают кондиционеры

17:24 Ненастье накрыло Львов: поваленные деревья, сорванные крыши и обесточивание

17:09 Отдых в Одессе летом: стоимость для семьи с ребенком

16:20 Не дороже 500 грн: где отдохнуть с детьми в Киеве летом

13 июня

07:55 Тренды свадеб 2026: сколько стоит торжество и какую сумму подарить

07:22 Высокие риски: на что обратить внимание при покупке старой квартиры

9 июня

22:33 Базам РФ не место возле Одесчины: Юсов о ПМР и логистике

8 июня

18:32 Деньги на праздники: сколько дарить на свадьбу или день рождения

4 июня

22:33 Угроза для Одесчины с Приднестровья остается: актуальные риски

3 июня

22:33 Состояние украинской экономики: риски из-за трудовых мигрантов

2 июня

22:33 Саломе Зурабишвили: победа Украины — будущее Грузии и Европы

27 мая

06:33 Сезон овощей и ягод в Одессе: актуальные цены на Киевском рынке

25 мая

22:34 Стоимость аренды квартир в Одессе: сколько тратят жители

Text

18:20 Украине нужно наращивать антибаллистическую защиту: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Жара может привести к отключениям электроэнергии в Украине: эфир День.LIVE

Text

08:00 В Украине создадут Национальный пантеон: эфир Ранок.LIVE

26 июня
Text

21:00 Почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам: эфир "Наша справа"

Text

18:15 Украина даст зеркальный ответ на провокации Беларуси: эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Жара может привести к отключениям электроэнергии в Украине: эфир День.LIVE

Жара может привести к отключениям электроэнергии в Украине: эфир День.LIVE

29 июня 2026 г. 13:00
В Украине создадут Национальный пантеон: эфир Ранок.LIVE

В Украине создадут Национальный пантеон: эфир Ранок.LIVE

29 июня 2026 г. 8:00
Почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам: эфир "Наша справа"

Почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам: эфир "Наша справа"

26 июня 2026 г. 21:00
Украина даст зеркальный ответ на провокации Беларуси: эфир Вечір.LIVE

Украина даст зеркальный ответ на провокации Беларуси: эфир Вечір.LIVE

26 июня 2026 г. 18:15
СБУ атаковала российские суда в Крыму: эфир День.LIVE

СБУ атаковала российские суда в Крыму: эфир День.LIVE

26 июня 2026 г. 13:15
СБУ готовит новую масштабную спецоперацию против РФ: эфир Ранок.LIVE

СБУ готовит новую масштабную спецоперацию против РФ: эфир Ранок.LIVE

26 июня 2026 г. 8:00
Украинский агросектор давит на рынок соседних стран: интервью с Алексеем Кущем

Украинский агросектор давит на рынок соседних стран: интервью с Алексеем Кущем

25 июня 2026 г. 20:40
Украина и ЕС укрепляют совместную оборону: эфир Вечір.LIVE

Украина и ЕС укрепляют совместную оборону: эфир Вечір.LIVE

25 июня 2026 г. 18:01

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации