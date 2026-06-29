Гостями эфира Вечір.LIVE стали экономист Олег Устенко, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, политолог Александр Колесниченко, депутат Верховной Рады Оксана Савчук, политолог Максим Несвитайлов, депутат Верховной Рады Алексей Мовчан, депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко и гастроэнтеролог Олег Швец.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что после новых российских ударов по украинским городам Украине и Европе нужно быстрее наращивать противоракетную защиту.

По его словам, именно такие возможности способны спасти больше жизней от ракетных атак РФ. Зеленский подчеркнул, что Украине нужна большая защита от российского террора.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОВА, 29 июня Россия атаковала Днепр, в результате чего погибли четыре человека, а ещё десять получили ранения. В частности, существенно повреждено одно из частных предприятий.

А за прошедшие сутки оккупанты наносили удары по четырем громадам Сумской области. Россия убила двух человек и ранила пятерых.