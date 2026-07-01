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Федоров заявил, что Украине нужна помощь следующего уровня: эфир Вечір.LIVE

Федоров заявил, что Украине нужна помощь следующего уровня: эфир Вечір.LIVE

1 июля 2026 г. 18:16

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18:16 Федоров заявил, что Украине нужна помощь следующего уровня: эфир Вечір.LIVE

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13:04 Украина поразила объект РФ за 1300 км от фронта: эфир День.LIVE

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Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Украина стремится получить дополнительную оборонную помощь на миллиарды долларов. Речь идет о финансировании новых беспилотников, ракет и военных технологий, которые должны укрепить украинскую армию. По его словам, это поможет изменить ситуацию на фронте и усилить давление на Россию.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 1 июля.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Сергей Ауслендер — израильский журналист;
  • Сергей Демченко — народный депутат Украины от фракции «Слуга народа», член Комитета по вопросам правовой политики;
  • Яна Умовист — врач-пульмонолог-терапевт. Национальный научный центр фтизиатрии, пульмонологии, аллергологии им. Яновского;
  • Руслан Рохов — политтехнолог;
  • Максим Бахматов — председатель Деснянской РГА;
  • Богдан Божук — генеральный директор ГУ «Институт медицины труда им. Ю. И. Кундиева НАМН Украины», президент ВОО «Украинская ассоциация врачей-психологов», сопредседатель отдела Платформы инноваций в сфере общественного здравоохранения Европейского региона ВОЗ, кандидат медицинских наук, доцент.

Новини.LIVE сообщали, что недавно министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Украина и Дания договорились усилить сотрудничество в сфере обороны. Речь идет о развитии совместных военных технологий, расширении инициативы Drone Deal и создании европейской системы защиты от баллистических ракет. Также стороны обсудили разблокирование 6 миллиардов евро из European Peace Facility для нужд украинской армии.

Новини.LIVE также писали, что министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в мае Украина опередила Россию по темпам на поле боя. По его словам, Силы обороны освободили более 100 квадратных км территорий — больше, чем враг смог захватить за этот период, что стало одним из лучших показателей последних лет. Также Федоров отметил, что возросла эффективность действий украинских военных и усилилось давление на оккупантов.

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