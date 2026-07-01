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РФ может начать наступление на Черниговщину и Киев: эфир Ранок.LIVE

РФ может начать наступление на Черниговщину и Киев: эфир Ранок.LIVE

1 июля 2026 г. 8:00

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Российские оккупанты рассматривают несколько вариантов наступательных операций с севера, в том числе атаку на Черниговскую область с целью растяжения украинских резервов. Украинскому командованию известно о планах Кремля относительно возможных новых ударов.

Об этом и не только поговорим с экспертами в эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира

  • Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика";
  • Виктория Войцицкая — член Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine;
  • Владислав Золотарев — офицер группы управления штаба первой пограничной комендатуры "ОРИОН", бригады "Помста";
  • Андрей Демченко — пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины;
  • Павел Лакийчук — руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI";
  • Галина Остаповец — корреспондент "Новини.LIVE";
  • Людмила Смолина — семейный врач;
  • Николай Томенко — политический и общественный деятель;
  • Александр Шульга — доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;
  • Денис Швидкий — начальник отдела рекрутинга 28 ОМБР.

Как писали Новини.LIVE, ранее Александр Сырский заявил об угрозе наступления на Черниговскую область. В то же время общая активность россиян на линии фронта в настоящее время снизилась почти на треть.

Также аналитики проекта DeepState сообщали, что май стал провальным для наступления РФ. Несмотря на рекордное количество штурмовых действий, оккупантам удалось захватить лишь 14 квадратных километров украинской территории.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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