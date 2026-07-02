Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Новая эпоха доллара и почему евро теряет позиции: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE arrow
Новая эпоха доллара и почему евро теряет позиции: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Новая эпоха доллара и почему евро теряет позиции: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

2 июля 2026 г. 20:08

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

20:08 Новая эпоха доллара и почему евро теряет позиции: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Text

18:03 Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Десятки жертв в Киеве в результате обстрела: эфир День.LIVE

Text

08:10 Последствия массированного обстрела Киева: эфир Ранок.LIVE

1 июля 2026
Text

19:00 Аномальная жара и коррупция в КГГА: эфир Київський час

Text

18:16 Федоров заявил, что Украине нужна помощь следующего уровня: эфир Вечір.LIVE

Text

13:04 Украина поразила объект РФ за 1300 км от фронта: эфир День.LIVE

Text

08:00 РФ может начать наступление на Черниговщину и Киев: эфир Ранок.LIVE

30 июня 2026
Text

18:21 С июля увеличится финансирование боевых батальонов ВСУ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Энергосистема Украины не выдерживает жары: эфир День.LIVE

Text

20:08 Новая эпоха доллара и почему евро теряет позиции: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Text

18:03 Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Десятки жертв в Киеве в результате обстрела: эфир День.LIVE

Text

08:10 Последствия массированного обстрела Киева: эфир Ранок.LIVE

1 июля 2026
Text

19:00 Аномальная жара и коррупция в КГГА: эфир Київський час

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ вместе с ведущим Новини.LIVE Виталием Прудиусом обсуждают войну в Украине, ситуацию в сфере бизнеса, инфляцию, падение ВВП, мировые кризисы, Беларусь и Китай.

Посмотреть интервью Алексея Куща можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Среди основных тем:

  • массированный обстрел Киева со стороны России;
  • замедлилась ли экономика из-за атак РФ на производственные объекты?;
  • что влияет на темпы падения ВВП?;
  • отчеты НБУ "сломались";
  • сколько недополучила экономика?;
  • НБУ сдерживает инфляцию?;
  • украинцы заметили существенный рост цен за последний год;
  • об IPO Приватбанка;
  • война сдерживает инвесторов;
  • каждый год Украина теряет 800 тысяч человек;
  • США в кризисе;
  • о Беларуси и Китае.

Как писали Новини.LIVE, российские оккупанты в ночь на 2 июля массированно атаковали Киев ракетами и дронами. В результате обстрела погибли 22 человека. В настоящее время аварийно-спасательная операция продолжается.

Ранее экономист Сергей Фурса рассказал, что будет с курсом доллара до конца 2026 года. В частности, он прогнозирует отсутствие резких колебаний на рынке летом.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

20:25 Минимальная пенсия УБД: на какую сумму можно рассчитывать в 2026 году

Text

20:08 Новая эпоха доллара и почему евро теряет позиции: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

20:00 На Львовщине мужчина умер через сутки после мобилизации: комментарий Лубинца

20:00 Повторная ВВК из-за потерей слуха: когда военнослужащий имеет право пройти комиссию повторно

19:15 Кислица: Украина ежедневно ведет переговоры о лицензиях на Patriot

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:13 Зеленский: укрепление ПВО должно стать главным результатом саммита НАТО

19:10 Одна ошибка может дорого стоить: какой отчет нужно было подать до 1 июля

19:02 В Киеве возросло число жертв российской атаки

18:51 Россия атаковала склад с книгами: уничтожено 800 тысяч изданий

18:36 Мощная непогода накроет Киев: синоптики предупредили об опасности завтра

20:25 Минимальная пенсия УБД: на какую сумму можно рассчитывать в 2026 году

20:00 На Львовщине мужчина умер через сутки после мобилизации: комментарий Лубинца

20:00 Повторная ВВК из-за потерей слуха: когда военнослужащий имеет право пройти комиссию повторно

19:15 Кислица: Украина ежедневно ведет переговоры о лицензиях на Patriot

19:13 Зеленский: укрепление ПВО должно стать главным результатом саммита НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:10 Одна ошибка может дорого стоить: какой отчет нужно было подать до 1 июля

19:02 В Киеве возросло число жертв российской атаки

18:51 Россия атаковала склад с книгами: уничтожено 800 тысяч изданий

18:36 Мощная непогода накроет Киев: синоптики предупредили об опасности завтра

18:33 Одессу накроет гроза с порывистым ветром: температура моря

16:20 Не дороже 500 грн: где отдохнуть с детьми в Киеве летом

13 июня

07:55 Тренды свадеб 2026: сколько стоит торжество и какую сумму подарить

07:22 Высокие риски: на что обратить внимание при покупке старой квартиры

9 июня

22:33 Базам РФ не место возле Одесчины: Юсов о ПМР и логистике

8 июня

18:32 Деньги на праздники: сколько дарить на свадьбу или день рождения

4 июня

22:33 Угроза для Одесчины с Приднестровья остается: актуальные риски

3 июня

22:33 Состояние украинской экономики: риски из-за трудовых мигрантов

2 июня

22:33 Саломе Зурабишвили: победа Украины — будущее Грузии и Европы

27 мая

06:33 Сезон овощей и ягод в Одессе: актуальные цены на Киевском рынке

25 мая

22:34 Стоимость аренды квартир в Одессе: сколько тратят жители

Text

20:08 Новая эпоха доллара и почему евро теряет позиции: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Text

18:03 Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Десятки жертв в Киеве в результате обстрела: эфир День.LIVE

Text

08:10 Последствия массированного обстрела Киева: эфир Ранок.LIVE

1 июля
Text

19:00 Аномальная жара и коррупция в КГГА: эфир Київський час

Видео по теме

Все видео
Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

2 июля 2026 г. 18:03
Десятки жертв в Киеве в результате обстрела: эфир День.LIVE

Десятки жертв в Киеве в результате обстрела: эфир День.LIVE

2 июля 2026 г. 13:00
Последствия массированного обстрела Киева: эфир Ранок.LIVE

Последствия массированного обстрела Киева: эфир Ранок.LIVE

2 июля 2026 г. 8:10
Аномальная жара и коррупция в КГГА: эфир Київський час

Аномальная жара и коррупция в КГГА: эфир Київський час

1 июля 2026 г. 19:00
Федоров заявил, что Украине нужна помощь следующего уровня: эфир Вечір.LIVE

Федоров заявил, что Украине нужна помощь следующего уровня: эфир Вечір.LIVE

1 июля 2026 г. 18:16
Украина поразила объект РФ за 1300 км от фронта: эфир День.LIVE

Украина поразила объект РФ за 1300 км от фронта: эфир День.LIVE

1 июля 2026 г. 13:04
РФ может начать наступление на Черниговщину и Киев: эфир Ранок.LIVE

РФ может начать наступление на Черниговщину и Киев: эфир Ранок.LIVE

1 июля 2026 г. 8:00
С июля увеличится финансирование боевых батальонов ВСУ: эфир Вечір.LIVE

С июля увеличится финансирование боевых батальонов ВСУ: эфир Вечір.LIVE

30 июня 2026 г. 18:21

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации