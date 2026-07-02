Новая эпоха доллара и почему евро теряет позиции: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ вместе с ведущим Новини.LIVE Виталием Прудиусом обсуждают войну в Украине, ситуацию в сфере бизнеса, инфляцию, падение ВВП, мировые кризисы, Беларусь и Китай.

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Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Среди основных тем:

массированный обстрел Киева со стороны России;

замедлилась ли экономика из-за атак РФ на производственные объекты?;

что влияет на темпы падения ВВП?;

отчеты НБУ "сломались";

сколько недополучила экономика?;

НБУ сдерживает инфляцию?;

украинцы заметили существенный рост цен за последний год;

об IPO Приватбанка;

война сдерживает инвесторов;

каждый год Украина теряет 800 тысяч человек;

США в кризисе;

о Беларуси и Китае.

Как писали Новини.LIVE, российские оккупанты в ночь на 2 июля массированно атаковали Киев ракетами и дронами. В результате обстрела погибли 22 человека. В настоящее время аварийно-спасательная операция продолжается.

Ранее экономист Сергей Фурса рассказал, что будет с курсом доллара до конца 2026 года. В частности, он прогнозирует отсутствие резких колебаний на рынке летом.