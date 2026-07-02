Новая эпоха доллара и почему евро теряет позиции: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ вместе с ведущим Новини.LIVE Виталием Прудиусом обсуждают войну в Украине, ситуацию в сфере бизнеса, инфляцию, падение ВВП, мировые кризисы, Беларусь и Китай.
Посмотреть интервью Алексея Куща можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE
Среди основных тем:
- массированный обстрел Киева со стороны России;
- замедлилась ли экономика из-за атак РФ на производственные объекты?;
- что влияет на темпы падения ВВП?;
- отчеты НБУ "сломались";
- сколько недополучила экономика?;
- НБУ сдерживает инфляцию?;
- украинцы заметили существенный рост цен за последний год;
- об IPO Приватбанка;
- война сдерживает инвесторов;
- каждый год Украина теряет 800 тысяч человек;
- США в кризисе;
- о Беларуси и Китае.
Как писали Новини.LIVE, российские оккупанты в ночь на 2 июля массированно атаковали Киев ракетами и дронами. В результате обстрела погибли 22 человека. В настоящее время аварийно-спасательная операция продолжается.
Ранее экономист Сергей Фурса рассказал, что будет с курсом доллара до конца 2026 года. В частности, он прогнозирует отсутствие резких колебаний на рынке летом.