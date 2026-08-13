Гостями эфира День.LIVE стали бывший заместитель Генерального прокурора Украины Николай Голомша, кандидат политических наук Станислав Желиховский, адвокат Полина Марченко, юрист-международник Роман Еделев, оператор отделения НРК 157-й Отдельной механизированной бригады с позывным "ГРЕК", кандидат экономических наук Владимир Власюк и соучредитель логистической компании "РИО-Транс" Руслан Шмаков.

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Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украине необходимо получить от США не менее 5% американского запаса ракет-перехватчиков Patriot, чтобы пережить зиму.

По его словам, 10% позволили бы полностью уничтожать российские баллистические ракеты. В настоящее время, по данным Зеленского, в распоряжении Украины лишь 1% необходимого объема.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, Украина подготовила новые предложения по возобновлению мирного процесса с участием США. По его словам, основным условием остаются гарантии безопасности для Киева.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс обратился к Зеленскому и попросил прекратить атаки на российские нефтяные танкеры в Чёрном море. В Белом доме это объяснили обеспокоенностью по поводу дестабилизации мирового энергетического рынка.