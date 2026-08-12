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ВСУ освободили почти 1000 км² на Александровском направлении: эфир Вечір.LIVE

ВСУ освободили почти 1000 км² на Александровском направлении: эфир Вечір.LIVE

12 августа 2026 г. 18:38

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18:38 ВСУ освободили почти 1000 км² на Александровском направлении: эфир Вечір.LIVE

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Украинские военные в ходе наступательной операции на Александровском направлении освободили 745 кв. км территории и 26 населенных пунктов. Российские войска понесли значительные потери — по меньшей мере 9550 оккупантов погибли, еще более 6600 получили ранения. Наступательная операция продолжается.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 12 августа.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Вера Константинова — политолог, эксперт по международным отношениям;
  • Дмитрий Громаков — социолог, эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии;
  • Алексей Якубин — кандидат политических наук;
  • Андрей Еременко — социолог.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 12 августа Силы обороны Украины атаковали российскую военно-морскую базу в Новороссийске, расположенную более чем в 300 км от линии фронта. Для нанесения удара были использованы ракеты «Нептун», морские беспилотные аппараты и реактивные дроны «Паляница». По словам Владимира Зеленского, были поражены объекты портовой инфраструктуры, причалы и системы ПВО.

Новини.LIVE также сообщали, что Силы обороны Украины 10 августа нанесли удар по нефтехимическому комбинату "Тобольскнефтехим" в Тобольске Тюменской области РФ. Подтверждено поражение центральной газофракционирующей установки предприятия мощностью около 6,6 млн тонн сырья в год. По данным Генштаба, продукцию комбината используют, в частности, в производстве компонентов ракетного и авиационного топлива, а также материалов для беспилотников.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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