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Зеленский заявил о плане давления на Путина: эфир Ранок.LIVE

Зеленский заявил о плане давления на Путина: эфир Ранок.LIVE

13 августа 2026 г. 8:00

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08:00 Зеленский заявил о плане давления на Путина: эфир Ранок.LIVE

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18:38 ВСУ освободили почти 1000 км² на Александровском направлении: эфир Вечір.LIVE

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Президент Владимир Зеленский убежден, что согласованный с международными партнерами план комплексного давления непременно заставит главу Кремля прекратить вооруженную агрессию. Для достижения этой цели Украина сосредоточится на устойчивом удержании линии фронта, укреплении системы ПВО и обязательном нанесении симметричных ответных ударов.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE 13 августа.

Эфир Ранок.LIVE 13 августа

Гости эфира:

  • Ярослав Макитра, политтехнолог;
  • Александр Савченко, экономист, финансист;
  • Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ «Закроем небо Украины»;
  • Илья Краш, начальник управления ББпС Fatum 60-й ОМБр Третьего армейского корпуса, старший лейтенант;
  • Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Леся Забуранна, народный депутат Украины, «Слуга народа», председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета;
  • Глеб Остапенко, эксперт по вопросам внешней политики, основатель компании OSTAPENKO, Political Consulting;
  • Галина Янченко, народный депутат Украины, «Слуга народа», член Комитета ВРУ по вопросам экономического развития.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, командование Воздушных сил ВСУ решило не публиковать точную статистику о количестве запущенных и сбитых российских баллистических ракет во время масштабных обстрелов. Однако, несмотря на такое изменение формата утренних сводок, оперативное онлайн-уведомление граждан о текущих воздушных угрозах продолжит функционировать в круглосуточном режиме.

Россия продолжает грубо игнорировать требования Женевских конвенций, лишая удерживаемых украинских военнопленных любой возможности позвонить своим семьям. Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что россияне умышленно блокируют передачу писем, полностью отрезая наших защитников от связи с родными.

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