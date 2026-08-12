Готовность столицы к зиме и новые вызовы: эфир Київський час

Сегодня в прямом эфире программы Київський час будет обсуждаться конфликт, возникший в Киеве на Теремках из-за строительства резервной теплосети для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2. Магистраль должна обеспечить резервное теплоснабжение в случае аварийной остановки ТЭЦ-5, однако для ее прокладки город планирует вырубить 662 дерева. Местные жители требуют предоставить документы, обосновывающие вырубку, и выступают против уничтожения деревьев в зеленой зоне.

Посмотреть эфир Київський час можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Темы эфира Київський час

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться во время эфира Київський час:

Насколько Киев на самом деле готов к зиме и возможным длительным отключениям света и тепла;

Достаточно ли защищены энергетические объекты столицы и почему смету Плана устойчивости Киева сократили вдвое;

Стоит ли киевлянам готовить резервное отопление и запасаться дровами;

Кого и куда могут переселять в случае длительного отсутствия тепла;

Почему Харьков и Львов активно привлекают программы восстановления, а Киев не подал заявку ни на одну из них.

Гости эфира Київський час

Сегодня важные темы будут обсуждать:

Виктория Пташник — депутат Киевского городского совета, «Европейская Солидарность», заместитель председателя комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции;

Геннадий Кривошея — председатель Общественного совета при КГГА;

Дмитрий Калько — член Общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник;

Станислав Игнатьев — эксперт в области энергетики, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";

Виктор Глеба — эксперт по государственному управлению в сфере градостроительства, бывший заместитель главного архитектора Киева;

Татьяна Тимочко — председатель Всеукраинской экологической лиги.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве договорились пересмотреть маршрут резервной теплосети на Теремках, чтобы сохранить деревья в зеленой зоне. Работы временно приостановили на две недели для поиска альтернативного решения. По словам специалиста, новый маршрут может сократить количество деревьев, которые придется удалить, с более чем 600 до 10–20.

Новини.LIVE также писали, что в Киеве на Теремках разразился скандал из-за вырубки старых дубов на территории, где планируется расширить местную котельную. Обновленная тепловая инфраструктура должна обеспечить отоплением около 250 домов и уменьшить зависимость района от ТЭЦ-5. В то же время жители ставят под сомнение целесообразность вырубки деревьев ради реализации проекта.