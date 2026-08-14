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Украина соберет партнеров на международном саммите: эфир Ранок.LIVE

Украина соберет партнеров на международном саммите: эфир Ранок.LIVE

14 августа 2026 г. 8:00

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08:00 Зеленский заявил о плане давления на Путина: эфир Ранок.LIVE

12 августа 2026
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19:34 Готовность столицы к зиме и новые вызовы: эфир Київський час

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18:38 ВСУ освободили почти 1000 км² на Александровском направлении: эфир Вечір.LIVE

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12:52 ВСУ нанесли удар по морской инфраструктуре РФ: эфир День.LIVE

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08:00 РФ готовит осенний призыв сотен тысяч военных: эфир Ранок.LIVE

11 августа 2026
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18:35 В ТЦК масштабные проверки, подозрения получили 76 руководителей: эфир Вечір.LIVE

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13:09 Россия обстреляла Украину ракетами "Циркон": эфир День.LIVE

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08:00 Украина соберет партнеров на международном саммите: эфир Ранок.LIVE

13 августа 2026
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18:26 Украина ожидает поставку ракет Patriot из Польши: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский обнародовал план на зиму: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский заявил о плане давления на Путина: эфир Ранок.LIVE

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19:34 Готовность столицы к зиме и новые вызовы: эфир Київський час

В сентябре в Ивано-Франковской области состоится первый саммит "Карпатская интеграционная инициатива», который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. В мероприятии примут участие представители восьми карпатских стран, а ряд иностранных лидеров уже лично подтвердили свое присутствие. Мероприятие станет площадкой для комплексного сотрудничества: повестка дня объединит вопросы экономики, экологии, региональной безопасности, инвестиций и развития туризма. Помимо чиновников и представителей международного бизнеса, к диалогу планируется привлечь горные общины, которые лучше понимают местные потребности и потенциал своих территорий.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE 14 августа.

Эфир Ранок.LIVE 14 августа

Гости эфира:

  • Андрей Демченко, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины;
  • Петр Олещук, политолог;
  • Василий Пехньо, военный обозреватель, журналист;
  • Андрей Кривущенко, офицер штаба батальона «Свобода», капитан;
  • Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
  • Сергей Нагорняк, народный депутат Украины от партии «Слуга народа», член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Тарас Семенюк, политолог-международник;
  • Николай Юрлов, советник Министерства иностранных дел Украины;
  • Виктор Трегубов, пресс-секретарь Группировки объединенных сил, подполковник.

Ранее Новини.LIVE писали, что для защиты от российского баллистического террора и успешного перезимовки Украине необходимо получить не менее 5% от американских запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot, тогда как 10% позволят полностью нейтрализовать угрозу.

В то же время украинская сторона подготовила новые предложения по возобновлению мирного процесса с участием США, где ключевым условием остаются действенные гарантии безопасности и категорический отказ от любых территориальных уступок.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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