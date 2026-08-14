В сентябре в Ивано-Франковской области состоится первый саммит "Карпатская интеграционная инициатива», который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. В мероприятии примут участие представители восьми карпатских стран, а ряд иностранных лидеров уже лично подтвердили свое присутствие. Мероприятие станет площадкой для комплексного сотрудничества: повестка дня объединит вопросы экономики, экологии, региональной безопасности, инвестиций и развития туризма. Помимо чиновников и представителей международного бизнеса, к диалогу планируется привлечь горные общины, которые лучше понимают местные потребности и потенциал своих территорий.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE 14 августа.

Эфир Ранок.LIVE 14 августа

Гости эфира:

Андрей Демченко, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины;

Петр Олещук, политолог;

Василий Пехньо, военный обозреватель, журналист;

Андрей Кривущенко, офицер штаба батальона «Свобода», капитан;

Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;

Сергей Нагорняк, народный депутат Украины от партии «Слуга народа», член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Тарас Семенюк, политолог-международник;

Николай Юрлов, советник Министерства иностранных дел Украины;

Виктор Трегубов, пресс-секретарь Группировки объединенных сил, подполковник.

Ранее Новини.LIVE писали, что для защиты от российского баллистического террора и успешного перезимовки Украине необходимо получить не менее 5% от американских запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot, тогда как 10% позволят полностью нейтрализовать угрозу.

В то же время украинская сторона подготовила новые предложения по возобновлению мирного процесса с участием США, где ключевым условием остаются действенные гарантии безопасности и категорический отказ от любых территориальных уступок.