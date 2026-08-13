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Украина ожидает поставку ракет Patriot из Польши: эфир Вечір.LIVE

Украина ожидает поставку ракет Patriot из Польши: эфир Вечір.LIVE

13 августа 2026 г. 18:26

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Польша рассматривает возможность передачи Украине дополнительных ракет для систем ПВО Patriot. В Министерстве обороны страны отметили, что решение будет приниматься с учетом безопасности Польши после недавнего инцидента с российской ракетой. Окончательное решение о передаче ожидается в ближайшие дни.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 13 августа.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Виктория Гриб — народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности при комитете по энергетике и жилищно-коммунальным услугам;
  • Наталья Колесниченко — старший экономист Центра экономической стратегии;
  • Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;
  • Богдан Попов — эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского хельсинкского союза по правам человека.

Новини.LIVE сообщали, что Польша может в ближайшие дни передать Украине дополнительные ракеты для систем Patriot. В Варшаве рассматривают такой шаг с учетом собственной безопасности после недавнего инцидента с российской ракетой. Окончательное решение о передаче ожидается в ближайшее время.

Новини.LIVE также писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить от США не менее 5% запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot, чтобы пережить зимний период. По его словам, для полной защиты от российских баллистических атак необходимо около 10% американских запасов. В то же время глава государства подчеркнул, что украинские силы в настоящее время располагают лишь около 1% от необходимого количества таких ракет.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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