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Украинские дроны нанесли удары по важным объектам РФ: эфир «День.LIVE»

Украинские дроны нанесли удары по важным объектам РФ: эфир «День.LIVE»

14 августа 2026 г. 13:01

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08:00 Зеленский заявил о плане давления на Путина: эфир Ранок.LIVE

 

Утром 14 августа в порту Усть-Луга Ленинградской области под удар попали терминалы компаний "Новатэк" и "Еврохим". Также в Тверской области дроны атаковали склады Wildberries. На территории этого логистического комплекса, расположенного примерно в 150 км от Москвы, возник пожар.

Узнайте об этом в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира День.LIVE

  • Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований в области безопасности";
  • Сергей Таран, политолог;
  • Юрий Костенко, народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, второй министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности;
  • Позывной "Атлет", офицер медицинской службы 23-й ОМБр;
  • Михаил Непран, первый вице-президент торгово-промышленной палаты;
  • Алексей Леонов, народный депутат от партии «Слуга народа», член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в ночь на 14 августа территория Российской Федерации подверглась масштабной атаке ударных беспилотников. В результате в России были приостановлены работы аэропортов, а в морском порту Усть-Луга вспыхнул пожар.

Также мы писали, что утром 14 августа беспилотник нарушил воздушное пространство Латвии. Его пришлось сбивать авиации НАТО. Подробности об инциденте будут сообщены позже.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Наследство на ВОТ: куда обращаться и какие документы необходимы

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