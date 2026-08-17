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Украина усилила удары по РФ, Wildberries практически уничтожено: эфир Ранок.LIVE

Украина усилила удары по РФ, Wildberries практически уничтожено: эфир Ранок.LIVE

17 августа 2026 г. 8:00

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18:38 ВСУ освободили почти 1000 км² на Александровском направлении: эфир Вечір.LIVE

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12:52 ВСУ нанесли удар по морской инфраструктуре РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Украина усилила удары по РФ, Wildberries практически уничтожено: эфир Ранок.LIVE

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18:22 Зеленский заявил о подготовке новых атак на РФ: эфир Вечір.LIVE

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13:01 Украинские дроны нанесли удары по важным объектам РФ: эфир «День.LIVE»

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08:00 Украина соберет партнеров на международном саммите: эфир Ранок.LIVE

13 августа 2026
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18:26 Украина ожидает поставку ракет Patriot из Польши: эфир Вечір.LIVE

В ночь на 16 августа Силы обороны Украины нанесли масштабный удар беспилотниками по территории России. В результате удара был выведен из строя крупнейший склад маркетплейса Wildberries в Московской области, а также логистический объект компании в Домодедово. Таким образом, по данным украинской стороны, Украина уже вывела из строя семь из десяти крупнейших логистических центров Wildberries в России.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

В Генштабе отметили, что после массированной атаки беспилотников на Московскую область прекратил работу не только склад в Домодедово. Также был поражен логистический узел Wildberries, расположенный в индустриальном парке "Коледино".

Об этом смотрите в прямом эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира:

  • Дмитрий Васильев, президент Агентства развития исследований и аналитики "Рада", политический эксперт;
  • Сергей Евтушок, народный депутат Украины от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам Регламента и депутатской этики;
  • позывной "Викинг", старший сержант роты БпАК 1-го мотопехотного батальона 58-й ОМПБр;
  • Дмитрий Плетенчук, пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины;
  • Павел Фролов, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель временной специальной комиссии по защите прав ВПЛ и пострадавших в результате российской агрессии;
  • Михаил Савенец, Украинский гидрометеорологический институт ГСЧС Украины и НАН Украины;
  • Руслан Рохов, политтехнолог;
  • Василий Фурман, доктор экономических наук, член Совета НБУ.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 16 августа Московскую область атаковали беспилотники. После удара там вспыхнул масштабный пожар на одном из крупнейших складов маркетплейса Wildberries. По информации Telegram-каналов, огонь охватил главный логистический комплекс компании, площадь которого составляет около 200 тысяч квадратных метров.

Новини.LIVE писали, что, выведя из строя крупнейший склад маркетплейса Wildberries в Московской области и логистический объект в Домодедово, Украина уже нанесла удар по семи из десяти крупнейших логистических центров WB. В Генштабе отметили, что российская логистическая система все острее ощущает последствия войны, которую Москва развязала против Украины.

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06:30 Приказ абитуриенту сменить ТЦК при поступлении не всегда законен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:30 РФ потеряла 1,4 млн человек и готовит новую мобилизацию: Forbes

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