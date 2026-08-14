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Зеленский заявил о подготовке новых атак на РФ: эфир Вечір.LIVE

Зеленский заявил о подготовке новых атак на РФ: эфир Вечір.LIVE

14 августа 2026 г. 18:22

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18:22 Зеленский заявил о подготовке новых атак на РФ: эфир Вечір.LIVE

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13:01 Украинские дроны нанесли удары по важным объектам РФ: эфир «День.LIVE»

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08:00 Украина соберет партнеров на международном саммите: эфир Ранок.LIVE

13 августа 2026
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18:26 Украина ожидает поставку ракет Patriot из Польши: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский обнародовал план на зиму: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский заявил о плане давления на Путина: эфир Ранок.LIVE

12 августа 2026
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19:34 Готовность столицы к зиме и новые вызовы: эфир Київський час

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18:38 ВСУ освободили почти 1000 км² на Александровском направлении: эфир Вечір.LIVE

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12:52 ВСУ нанесли удар по морской инфраструктуре РФ: эфир День.LIVE

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08:00 РФ готовит осенний призыв сотен тысяч военных: эфир Ранок.LIVE

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18:22 Зеленский заявил о подготовке новых атак на РФ: эфир Вечір.LIVE

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13:01 Украинские дроны нанесли удары по важным объектам РФ: эфир «День.LIVE»

Text

08:00 Украина соберет партнеров на международном саммите: эфир Ранок.LIVE

13 августа 2026
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18:26 Украина ожидает поставку ракет Patriot из Польши: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский обнародовал план на зиму: эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Штаба Верховного главнокомандующего. Участники обсудили потребности Сил обороны в вооружении и финансировании на осенне-зимний период. Также разведка доложила о планах России, в ответ на которые Украина готовит противодействие и асимметричные контрмеры.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 14 августа.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Павел Себастьянович — общественный деятель, предприниматель, автор книги "Жить в Украине";
  • Екатерина Рошук — политолог, владелица онлайн-СМИ "Буквы";
  • Регина Харченко — и. о. мэра Запорожья;
  • Павел Розенко — вице-премьер-министр Украины в 2016–2019 годах, эксперт по экономической и социальной политике;
  • Александр Левченко — дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010–2017 годах;
  • Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор;
  • Богдан Мочульский — пятикратный чемпион мира;
  • Дарья Гончаренко — двукратная чемпионка мира по джиу-джитсу.

Новини.LIVE сообщали, что 14 августа 2026 года президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсудили потребности Сил обороны на осенне-зимний период. Особое внимание уделили развитию вооружения, ускорению производства ударных средств и новых систем защиты. Разведка также доложила о планах России, в ответ на которые Украина готовит противодействие и асимметричные контрмеры.

Новини.LIVE также писали, что Россия ежесуточно сбрасывает на прифронтовые украинские населённые пункты около 220 управляемых авиабомб. Ночная атака 14 августа унесла жизни трех человек, среди которых был ребенок, еще более двух десятков человек пострадали. Зеленский призвал усилить давление на производителей российского оружия и поставщиков иностранных компонентов.

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