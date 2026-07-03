Зеленский просит партнеров быстрее предоставить ракеты для ПВО: эфир День.LIVE

Президент Владимир Зеленский обратился к международным партнерам с призывом ускорить поставки Украине современных систем противовоздушной обороны, особенно комплексов, способных сбивать баллистические ракеты. Глава государства сообщил, что в результате масштабной российской атаки на Киев 2 июля погибли 30 человек, а число раненых приблизилось к сотне. По его словам, спасатели продолжают расчищать завалы разрушенных зданий и искать людей, которые могут оставаться под обломками. Президент также отметил, что в тот же день российские войска нанесли новые удары по жилой застройке и медицинскому учреждению в других регионах страны.

Об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 3 июля

Гости эфира:

Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент «Международного института исследований в области безопасности»;

Ростислав Любевич, врач-пульмонолог, фтизиатр, заместитель медицинского директора Научного центра фтизиатрии, пульмонологии и аллергологии в г. Киеве;

Игорь Швайка, заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ, капитан;

Виталий Ким, начальник Николаевской областной военной администрации;

Игорь Попов, политолог;

Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя комитета по защите прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;

Игорь Клименко, командир отряда быстрого реагирования Харьковской областной организации Общества Красного Креста;

Алексей Леонов, народный депутат от партии «Слуга народа», член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Новини.LIVE сообщали ранее, что украинские правоохранители и Служба безопасности Украины возбудили уголовное дело в отношении начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Его официально подозревают в организации и планировании массированных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины, в частности, его считают главным ответственным за смертоносную атаку на Киев, совершенную в ночь на 2 июля.

Между тем Украина и Германия инициировали создание совместной межведомственной рабочей группы для возвращения на родину украинских мужчин мобилизационного возраста, незаконно пересекших границу. По актуальным оценкам, на территории ФРГ в настоящее время находится более 350 тысяч украинцев призывного возраста.