Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский просит партнеров быстрее предоставить ракеты для ПВО: эфир День.LIVE arrow
Зеленский просит партнеров быстрее предоставить ракеты для ПВО: эфир День.LIVE

Зеленский просит партнеров быстрее предоставить ракеты для ПВО: эфир День.LIVE

3 июля 2026 г. 13:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:00 Зеленский просит партнеров быстрее предоставить ракеты для ПВО: эфир День.LIVE

Text

08:00 Киев приходит в себя после нападения России и готовит ответ: эфир Ранок.LIVE

2 июля 2026
Text

20:08 Новая эпоха доллара и почему евро теряет позиции: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Text

18:03 Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Десятки жертв в Киеве в результате обстрела: эфир День.LIVE

Text

08:10 Последствия массированного обстрела Киева: эфир Ранок.LIVE

1 июля 2026
Text

19:00 Аномальная жара и коррупция в КГГА: эфир Київський час

Text

18:16 Федоров заявил, что Украине нужна помощь следующего уровня: эфир Вечір.LIVE

Text

13:04 Украина поразила объект РФ за 1300 км от фронта: эфир День.LIVE

Text

08:00 РФ может начать наступление на Черниговщину и Киев: эфир Ранок.LIVE

Text

13:00 Зеленский просит партнеров быстрее предоставить ракеты для ПВО: эфир День.LIVE

Text

08:00 Киев приходит в себя после нападения России и готовит ответ: эфир Ранок.LIVE

2 июля 2026
Text

20:08 Новая эпоха доллара и почему евро теряет позиции: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Text

18:03 Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Десятки жертв в Киеве в результате обстрела: эфир День.LIVE

Президент Владимир Зеленский обратился к международным партнерам с призывом ускорить поставки Украине современных систем противовоздушной обороны, особенно комплексов, способных сбивать баллистические ракеты. Глава государства сообщил, что в результате масштабной российской атаки на Киев 2 июля погибли 30 человек, а число раненых приблизилось к сотне. По его словам, спасатели продолжают расчищать завалы разрушенных зданий и искать людей, которые могут оставаться под обломками. Президент также отметил, что в тот же день российские войска нанесли новые удары по жилой застройке и медицинскому учреждению в других регионах страны.

Об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 3 июля

Гости эфира:

  • Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент «Международного института исследований в области безопасности»;
  • Ростислав Любевич, врач-пульмонолог, фтизиатр, заместитель медицинского директора Научного центра фтизиатрии, пульмонологии и аллергологии в г. Киеве;
  • Игорь Швайка, заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ, капитан;
  • Виталий Ким, начальник Николаевской областной военной администрации;
  • Игорь Попов, политолог;
  • Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя комитета по защите прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Игорь Клименко, командир отряда быстрого реагирования Харьковской областной организации Общества Красного Креста;
  • Алексей Леонов, народный депутат от партии «Слуга народа», член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Новини.LIVE сообщали ранее, что украинские правоохранители и Служба безопасности Украины возбудили уголовное дело в отношении начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Его официально подозревают в организации и планировании массированных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины, в частности, его считают главным ответственным за смертоносную атаку на Киев, совершенную в ночь на 2 июля.

Между тем Украина и Германия инициировали создание совместной межведомственной рабочей группы для возвращения на родину украинских мужчин мобилизационного возраста, незаконно пересекших границу. По актуальным оценкам, на территории ФРГ в настоящее время находится более 350 тысяч украинцев призывного возраста.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:06 Совместное использование участка: кому из совладельцев начисляют земельный налог

13:00 Денежная помощь в 54 000 грн: где от семей принимают заявки

Text

13:00 Зеленский просит партнеров быстрее предоставить ракеты для ПВО: эфир День.LIVE

12:53 Сотни автомобилей в пробках: на границе с тремя странами большие очереди

12:52 Скандалы с ТЦК: Минобороны объявило о проверке в Одессе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:36 NASA зафиксировало приближение крупного астероида к Земле

12:34 Во Львове состоялся суд по делу Фарион: заседание вновь перенесли

12:22 Компенсации за погибших в результате войны: украинцы могут получить новые выплаты

12:20 Поступление бакалавра в магистратуру: когда и почему такому студенту не предоставят отсрочку

12:14 Конгресс национального уровня UBC от медиагруппы DMNTR впервые пройдет в Одессе

13:06 Совместное использование участка: кому из совладельцев начисляют земельный налог

13:00 Денежная помощь в 54 000 грн: где от семей принимают заявки

12:53 Сотни автомобилей в пробках: на границе с тремя странами большие очереди

12:52 Скандалы с ТЦК: Минобороны объявило о проверке в Одессе

12:36 NASA зафиксировало приближение крупного астероида к Земле

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:34 Во Львове состоялся суд по делу Фарион: заседание вновь перенесли

12:22 Компенсации за погибших в результате войны: украинцы могут получить новые выплаты

12:20 Поступление бакалавра в магистратуру: когда и почему такому студенту не предоставят отсрочку

12:14 Конгресс национального уровня UBC от медиагруппы DMNTR впервые пройдет в Одессе

12:12 Служебное жилье в Украине: кто может получить квартиру или дом и как изменились условия

16:20 Не дороже 500 грн: где отдохнуть с детьми в Киеве летом

13 июня

07:55 Тренды свадеб 2026: сколько стоит торжество и какую сумму подарить

07:22 Высокие риски: на что обратить внимание при покупке старой квартиры

9 июня

22:33 Базам РФ не место возле Одесчины: Юсов о ПМР и логистике

8 июня

18:32 Деньги на праздники: сколько дарить на свадьбу или день рождения

4 июня

22:33 Угроза для Одесчины с Приднестровья остается: актуальные риски

3 июня

22:33 Состояние украинской экономики: риски из-за трудовых мигрантов

2 июня

22:33 Саломе Зурабишвили: победа Украины — будущее Грузии и Европы

27 мая

06:33 Сезон овощей и ягод в Одессе: актуальные цены на Киевском рынке

25 мая

22:34 Стоимость аренды квартир в Одессе: сколько тратят жители

Text

13:00 Зеленский просит партнеров быстрее предоставить ракеты для ПВО: эфир День.LIVE

Text

08:00 Киев приходит в себя после нападения России и готовит ответ: эфир Ранок.LIVE

2 июля
Text

20:08 Новая эпоха доллара и почему евро теряет позиции: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Text

18:03 Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Десятки жертв в Киеве в результате обстрела: эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Киев приходит в себя после нападения России и готовит ответ: эфир Ранок.LIVE

Киев приходит в себя после нападения России и готовит ответ: эфир Ранок.LIVE

3 июля 2026 г. 8:00
Новая эпоха доллара и почему евро теряет позиции: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Новая эпоха доллара и почему евро теряет позиции: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

2 июля 2026 г. 20:08
Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

2 июля 2026 г. 18:03
Десятки жертв в Киеве в результате обстрела: эфир День.LIVE

Десятки жертв в Киеве в результате обстрела: эфир День.LIVE

2 июля 2026 г. 13:00
Последствия массированного обстрела Киева: эфир Ранок.LIVE

Последствия массированного обстрела Киева: эфир Ранок.LIVE

2 июля 2026 г. 8:10
Аномальная жара и коррупция в КГГА: эфир Київський час

Аномальная жара и коррупция в КГГА: эфир Київський час

1 июля 2026 г. 19:00
Федоров заявил, что Украине нужна помощь следующего уровня: эфир Вечір.LIVE

Федоров заявил, что Украине нужна помощь следующего уровня: эфир Вечір.LIVE

1 июля 2026 г. 18:16
Украина поразила объект РФ за 1300 км от фронта: эфир День.LIVE

Украина поразила объект РФ за 1300 км от фронта: эфир День.LIVE

1 июля 2026 г. 13:04

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации