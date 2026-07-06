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Главная arrow Відео arrow Брифинг Рютте на саммите НАТО в Анкаре: прямая трансляция arrow
Брифинг Рютте на саммите НАТО в Анкаре: прямая трансляция

Брифинг Рютте на саммите НАТО в Анкаре: прямая трансляция

6 июля 2026 г. 16:45

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16:45 Брифинг Рютте на саммите НАТО в Анкаре: прямая трансляция

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13:00 Киев и область приходят в себя после массированной атаки России: эфир День.LIVE

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08:00 Россия снова массированно атаковала Киев ракетами и дронами: эфир Ранок.LIVE

3 июля 2026
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18:13 Обстрел в Киеве, спасательные работы завершены, названо число жертв: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский просит партнеров быстрее предоставить ракеты для ПВО: эфир День.LIVE

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08:00 Киев приходит в себя после нападения России и готовит ответ: эфир Ранок.LIVE

2 июля 2026
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20:08 Новая эпоха доллара и почему евро теряет позиции: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

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18:03 Число жертв российской атаки на Киев возросло: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Десятки жертв в Киеве в результате обстрела: эфир День.LIVE

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08:10 Последствия массированного обстрела Киева: эфир Ранок.LIVE

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16:45 Брифинг Рютте на саммите НАТО в Анкаре: прямая трансляция

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13:00 Киев и область приходят в себя после массированной атаки России: эфир День.LIVE

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08:00 Россия снова массированно атаковала Киев ракетами и дронами: эфир Ранок.LIVE

3 июля 2026
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21:00 Ярослав Грицак о союзниках Украины и справедливом мире: эфир "Новини.LIVE"

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18:13 Обстрел в Киеве, спасательные работы завершены, названо число жертв: эфир Вечір.LIVE

Накануне саммита НАТО в Анкаре генеральный секретарь Альянса Марк Рютте проводит пресс-конференцию в Брюсселе, где обозначит ключевые темы предстоящей встречи. По словам Рютте, основное внимание будет сосредоточено на достижении конкретных результатов: согласовании планов по повышению расходов на оборону до целевого уровня в 5%, наращивании оборонного производства и усилении поддержки Украины. Генсек ранее уже отметил положительные тенденции в военной промышленности, однако подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения темпов выпуска вооружений.

Прямую трансляцию выступления Марка Рютте смотрите на Новини.LIVE.

Саммит НАТО в Анкаре

Саммит, который пройдет 7–8 июля в Анкаре под председательством Турции, соберет лидеров 32 стран-членов НАТО, партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона и президента Украины Владимира Зеленского. Программа мероприятия предусматривает проведение самого масштабного в истории Альянса Форума оборонной промышленности в первый день, тогда как основные рабочие заседания лидеров государств запланированы на второй день.

Новини.LIVE ранее сообщали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что у России нет экономических ресурсов для победы над Альянсом, поскольку её экономический потенциал существенно уступает даже средним европейским странам, таким как Бельгия и Нидерланды вместе взятые.

Рютте подчеркнул, что, хотя Кремль перевел экономику на военные рельсы, направляя на оборону около 48% госбюджета, такие колоссальные расходы не способны обеспечить долгосрочное преимущество над объединенными возможностями стран НАТО.

Между тем в рамках саммита НАТО в Анкаре 8 июля ожидается двусторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации источников в Белом доме, ключевой темой переговоров станет обсуждение путей завершения войны в Украине.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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