Брифинг Рютте на саммите НАТО в Анкаре: прямая трансляция

Накануне саммита НАТО в Анкаре генеральный секретарь Альянса Марк Рютте проводит пресс-конференцию в Брюсселе, где обозначит ключевые темы предстоящей встречи. По словам Рютте, основное внимание будет сосредоточено на достижении конкретных результатов: согласовании планов по повышению расходов на оборону до целевого уровня в 5%, наращивании оборонного производства и усилении поддержки Украины. Генсек ранее уже отметил положительные тенденции в военной промышленности, однако подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения темпов выпуска вооружений.

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Саммит НАТО в Анкаре

Саммит, который пройдет 7–8 июля в Анкаре под председательством Турции, соберет лидеров 32 стран-членов НАТО, партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона и президента Украины Владимира Зеленского. Программа мероприятия предусматривает проведение самого масштабного в истории Альянса Форума оборонной промышленности в первый день, тогда как основные рабочие заседания лидеров государств запланированы на второй день.

Новини.LIVE ранее сообщали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что у России нет экономических ресурсов для победы над Альянсом, поскольку её экономический потенциал существенно уступает даже средним европейским странам, таким как Бельгия и Нидерланды вместе взятые.

Рютте подчеркнул, что, хотя Кремль перевел экономику на военные рельсы, направляя на оборону около 48% госбюджета, такие колоссальные расходы не способны обеспечить долгосрочное преимущество над объединенными возможностями стран НАТО.

Между тем в рамках саммита НАТО в Анкаре 8 июля ожидается двусторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации источников в Белом доме, ключевой темой переговоров станет обсуждение путей завершения войны в Украине.