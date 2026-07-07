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В Анкаре прозвучали важные заявления по поводу Украины: эфир "День.LIVE"

В Анкаре прозвучали важные заявления по поводу Украины: эфир "День.LIVE"

7 июля 2026 г. 13:01

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13:01 В Анкаре прозвучали важные заявления по поводу Украины: эфир "День.LIVE"

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18:27 Украинцев предупредили, когда РФ может повторить массированный удар: эфир Вечір.LIVE

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16:45 Брифинг Рютте на саммите НАТО в Анкаре: прямая трансляция

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13:00 Киев и область приходят в себя после массированной атаки России: эфир День.LIVE

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08:00 Россия снова массированно атаковала Киев ракетами и дронами: эфир Ранок.LIVE

3 июля 2026
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18:13 Обстрел в Киеве, спасательные работы завершены, названо число жертв: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский просит партнеров быстрее предоставить ракеты для ПВО: эфир День.LIVE

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08:00 Киев приходит в себя после нападения России и готовит ответ: эфир Ранок.LIVE

2 июля 2026
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20:08 Новая эпоха доллара и почему евро теряет позиции: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

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13:01 В Анкаре прозвучали важные заявления по поводу Украины: эфир "День.LIVE"

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08:00 В Анкаре состоится саммит НАТО, на котором обсудят помощь Украине: эфир Ранок.LIVE

6 июля 2026
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18:27 Украинцев предупредили, когда РФ может повторить массированный удар: эфир Вечір.LIVE

Text

16:45 Брифинг Рютте на саммите НАТО в Анкаре: прямая трансляция

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13:00 Киев и область приходят в себя после массированной атаки России: эфир День.LIVE

В новом выпуске "День.LIVE" мы проанализируем важнейшие события, касающиеся Украины и полномасштабной войны. В центре внимания будет актуальная ситуация на фронте, итоги первых часов саммита НАТО, заявления международных партнеров и мировых лидеров, а также другие события, определяющие информационную повестку дня. В столице Турции начал работу 36-й саммит глав государств и правительств стран НАТО. В ходе двухдневной встречи представители 32 государств-членов Альянса обсуждают вопросы укрепления евроатлантической безопасности, наращивания оборонных возможностей, увеличения финансирования оборонной сферы и дальнейшие стратегические шаги по развитию НАТО.

Об этом и не только вы услышите в эфире "День.LIVE".

Эфир "День.LIVE" 7 июля

Гости эфира:

  • Олег Пендзин, исполнительный директор Экспертного экономического дискуссионного клуба;
  • Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова;
  • Сергей Хлань, народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета;
  • Лукаш Адамский, вице-директор Центра Мерошевского; эксперт по вопросам внешней политики;
  • Владислав Волошин, пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины;
  • Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы.

Ранее "Новини.LIVE" сообщали, что 8 июля во время саммита НАТО в Турции может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Ожидается, что одной из ключевых тем переговоров станут вопросы безопасности и укрепления оборонного потенциала Украины.

Эти переговоры будут проходить на фоне того, что НАТО совместно с Украиной разворачивают инициативы по увеличению производства ракет-перехватчиков из-за ограниченных запасов средств ПВО в странах Альянса. В настоящее время Соединенные Штаты продолжают выполнять свои обязательства по программе PURL.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:30 Зарплату некоторых учителей увеличили на 10-20%: кому предусмотрена надбавка в июле

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