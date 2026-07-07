В Анкаре прозвучали важные заявления по поводу Украины: эфир "День.LIVE"

В новом выпуске "День.LIVE" мы проанализируем важнейшие события, касающиеся Украины и полномасштабной войны. В центре внимания будет актуальная ситуация на фронте, итоги первых часов саммита НАТО, заявления международных партнеров и мировых лидеров, а также другие события, определяющие информационную повестку дня. В столице Турции начал работу 36-й саммит глав государств и правительств стран НАТО. В ходе двухдневной встречи представители 32 государств-членов Альянса обсуждают вопросы укрепления евроатлантической безопасности, наращивания оборонных возможностей, увеличения финансирования оборонной сферы и дальнейшие стратегические шаги по развитию НАТО.

Об этом и не только вы услышите в эфире "День.LIVE".

Эфир "День.LIVE" 7 июля

Гости эфира:

Олег Пендзин, исполнительный директор Экспертного экономического дискуссионного клуба;

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова;

Сергей Хлань, народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета;

Лукаш Адамский, вице-директор Центра Мерошевского; эксперт по вопросам внешней политики;

Владислав Волошин, пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины;

Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы.

Ранее "Новини.LIVE" сообщали, что 8 июля во время саммита НАТО в Турции может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Ожидается, что одной из ключевых тем переговоров станут вопросы безопасности и укрепления оборонного потенциала Украины.

Эти переговоры будут проходить на фоне того, что НАТО совместно с Украиной разворачивают инициативы по увеличению производства ракет-перехватчиков из-за ограниченных запасов средств ПВО в странах Альянса. В настоящее время Соединенные Штаты продолжают выполнять свои обязательства по программе PURL.