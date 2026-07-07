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Зеленский обсудит с Трампом поставки ракет для Patriot: Вечір.LIVE

Зеленский обсудит с Трампом поставки ракет для Patriot: Вечір.LIVE

7 июля 2026 г. 18:00

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18:00 Зеленский обсудит с Трампом поставки ракет для Patriot: Вечір.LIVE

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13:01 В Анкаре прозвучали важные заявления по поводу Украины: эфир "День.LIVE"

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08:00 В Анкаре состоится саммит НАТО, на котором обсудят помощь Украине: эфир Ранок.LIVE

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18:27 Украинцев предупредили, когда РФ может повторить массированный удар: эфир Вечір.LIVE

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16:45 Брифинг Рютте на саммите НАТО в Анкаре: прямая трансляция

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13:00 Киев и область приходят в себя после массированной атаки России: эфир День.LIVE

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08:00 Россия снова массированно атаковала Киев ракетами и дронами: эфир Ранок.LIVE

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18:13 Обстрел в Киеве, спасательные работы завершены, названо число жертв: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский просит партнеров быстрее предоставить ракеты для ПВО: эфир День.LIVE

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08:00 Киев приходит в себя после нападения России и готовит ответ: эфир Ранок.LIVE

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18:00 Зеленский обсудит с Трампом поставки ракет для Patriot: Вечір.LIVE

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13:01 В Анкаре прозвучали важные заявления по поводу Украины: эфир "День.LIVE"

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08:00 В Анкаре состоится саммит НАТО, на котором обсудят помощь Украине: эфир Ранок.LIVE

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16:45 Брифинг Рютте на саммите НАТО в Анкаре: прямая трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду, 8 июля, планирует провести беседу с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, одной из ключевых тем станет поставка ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Зеленский подчеркнул, что сейчас важнейшей задачей является как можно более быстрое получение дополнительных ракет для этих комплексов.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 7 июля.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Денис Ярославский — офицер командования штурмовых войск ВСУ;
  • Михаил Цимбалюк — народный депутат от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
  • Сергей Козырь — народный депутат от фракции "Слуга народа" соучредитель общественной организации "ВПЛ Украины";
  • Валерий Романенко — эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

Новини.LIVE сообщали, что недавно президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным заключение мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин якобы заинтересованы в достижении договоренностей. Трамп также выразил надежду, что прогресс в этом вопросе может наступить уже в ближайшее время.

Новини.LIVE также сообщали, что Зеленский сообщил, что 8 июля проведет беседу с президентом США Дональдом Трампом. Одной из ключевых тем станет поставка ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Также глава государства подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на Россию для скорейшего завершения войны.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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