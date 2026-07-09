Президент Чехии Петр Павел в интервью The Telegraph во время саммита НАТО заявил, что через два месяца война России против Украины может расшириться, поэтому Киеву необходимо возобновить мирные переговоры в течение этого времени. По его словам, российский диктатор Владимир Путин после выборов 20 сентября может объявить всеобщую мобилизацию.

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Темы и гости эфира

"Я считаю, что у нас есть окно возможностей, чтобы продолжать оказывать давление и давать России четкий сигнал о том, что мы готовы начать переговоры. В сентябре в России состоятся парламентские выборы. Президент Путин вряд ли объявит мобилизацию до этого, но как только выборы закончатся, окно возможностей сузится", — отметил Павел.

В частности, по этой теме выскажутся гости эфира:

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик

Сергей Асланян, журналист и ведущий "Ходорковский LIVE"

Ярослав Божко, политический консультант, глава Центра политических исследований "Доктрина"

Владимир Хандогий, Чрезвычайный и Полномочный посол, президент Украинской ассоциации внешней политики

Ярослав Захарченко, прокурор столичной прокуратуры в 2014–2025 годах, почетный председатель ВОО "Правовое равенство"

Дмитрий Васильев, президент Агентства развития исследований и аналитики "Рада", политический эксперт

Евгений Семеняка, эксперт по вопросам легализации иностранцев в Польше

Как сообщали Новини.LIVE, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после саммита НАТО в Анкаре 8 июля заявил, что невозможно предсказать дальнейшие действия Путина, однако ситуация для России ухудшается. По его словам, страна несет значительные потери. Кроме того, генсек призвал россиян не идти воевать против Украины, ведь таким образом российские захватчики лишь увеличат число своих потерь на фронте.

Новини.LIVE со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщали, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у России нет шансов на победу в войне против Украины. Он подчеркнул, что не видит никаких предпосылок для достижения целей России.