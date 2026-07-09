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Павел предупредил Украину о планах Путина расширить масштабы войны: эфир Вечір.LIVE

Павел предупредил Украину о планах Путина расширить масштабы войны: эфир Вечір.LIVE

9 июля 2026 г. 18:03

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18:03 Павел предупредил Украину о планах Путина расширить масштабы войны: эфир Вечір.LIVE

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13:22 Украина получит партию ракет-перехватчиков для системы Patriot: эфир День.LIVE

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07:26 Украина будет производить ракеты для Patriot, итоги саммита НАТО: эфир Ранок.LIVE

8 июля 2026
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19:27 Выступление Зеленского после переговоров с Трампом: трансляция

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19:24 Почему слышны взрывы без сигналов тревоги и что с укрытиями в Киеве: эфир Київський час

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18:15 Как прошла встреча Зеленского и Трампа: эфир Вечір.LIVE

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13:01 Второй день саммита НАТО: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский сегодня встретится с Трампом: эфир Ранок.LIVE

7 июля 2026
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18:00 Зеленский обсудит с Трампом поставки ракет для Patriot: Вечір.LIVE

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13:01 В Анкаре прозвучали важные заявления по поводу Украины: эфир "День.LIVE"

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18:03 Павел предупредил Украину о планах Путина расширить масштабы войны: эфир Вечір.LIVE

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13:22 Украина получит партию ракет-перехватчиков для системы Patriot: эфир День.LIVE

Text

07:26 Украина будет производить ракеты для Patriot, итоги саммита НАТО: эфир Ранок.LIVE

8 июля 2026
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19:27 Выступление Зеленского после переговоров с Трампом: трансляция

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19:24 Почему слышны взрывы без сигналов тревоги и что с укрытиями в Киеве: эфир Київський час

Президент Чехии Петр Павел в интервью The Telegraph во время саммита НАТО заявил, что через два месяца война России против Украины может расшириться, поэтому Киеву необходимо возобновить мирные переговоры в течение этого времени. По его словам, российский диктатор Владимир Путин после выборов 20 сентября может объявить всеобщую мобилизацию.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Темы и гости эфира

"Я считаю, что у нас есть окно возможностей, чтобы продолжать оказывать давление и давать России четкий сигнал о том, что мы готовы начать переговоры. В сентябре в России состоятся парламентские выборы. Президент Путин вряд ли объявит мобилизацию до этого, но как только выборы закончатся, окно возможностей сузится", — отметил Павел.

В частности, по этой теме выскажутся гости эфира:

  • Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик
  • Сергей Асланян, журналист и ведущий "Ходорковский LIVE"
  • Ярослав Божко, политический консультант, глава Центра политических исследований "Доктрина"
  • Владимир Хандогий, Чрезвычайный и Полномочный посол, президент Украинской ассоциации внешней политики
  • Ярослав Захарченко, прокурор столичной прокуратуры в 2014–2025 годах, почетный председатель ВОО "Правовое равенство"
  • Дмитрий Васильев, президент Агентства развития исследований и аналитики "Рада", политический эксперт
  • Евгений Семеняка, эксперт по вопросам легализации иностранцев в Польше

Как сообщали Новини.LIVE, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после саммита НАТО в Анкаре 8 июля заявил, что невозможно предсказать дальнейшие действия Путина, однако ситуация для России ухудшается. По его словам, страна несет значительные потери. Кроме того, генсек призвал россиян не идти воевать против Украины, ведь таким образом российские захватчики лишь увеличат число своих потерь на фронте.

Новини.LIVE со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщали, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у России нет шансов на победу в войне против Украины. Он подчеркнул, что не видит никаких предпосылок для достижения целей России.

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