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Главная arrow Відео arrow Украина получит партию ракет-перехватчиков для системы Patriot: эфир День.LIVE arrow
Украина получит партию ракет-перехватчиков для системы Patriot: эфир День.LIVE

Украина получит партию ракет-перехватчиков для системы Patriot: эфир День.LIVE

9 июля 2026 г. 13:22

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13:22 Украина получит партию ракет-перехватчиков для системы Patriot: эфир День.LIVE

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07:26 Украина будет производить ракеты для Patriot, итоги саммита НАТО: эфир Ранок.LIVE

8 июля 2026
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19:27 Выступление Зеленского после переговоров с Трампом: трансляция

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19:24 Почему слышны взрывы без сигналов тревоги и что с укрытиями в Киеве: эфир Київський час

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18:15 Как прошла встреча Зеленского и Трампа: эфир Вечір.LIVE

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13:01 Второй день саммита НАТО: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский сегодня встретится с Трампом: эфир Ранок.LIVE

7 июля 2026
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18:00 Зеленский обсудит с Трампом поставки ракет для Patriot: Вечір.LIVE

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13:01 В Анкаре прозвучали важные заявления по поводу Украины: эфир "День.LIVE"

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08:00 В Анкаре состоится саммит НАТО, на котором обсудят помощь Украине: эфир Ранок.LIVE

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13:22 Украина получит партию ракет-перехватчиков для системы Patriot: эфир День.LIVE

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07:26 Украина будет производить ракеты для Patriot, итоги саммита НАТО: эфир Ранок.LIVE

8 июля 2026
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19:27 Выступление Зеленского после переговоров с Трампом: трансляция

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19:24 Почему слышны взрывы без сигналов тревоги и что с укрытиями в Киеве: эфир Київський час

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18:15 Как прошла встреча Зеленского и Трампа: эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время государство получит новый пакет ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитных ракетных комплексов MIM-104 Patriot. По его словам, соответствующие договоренности с партнерами уже достигнуты.

Об этом смотрите в эфире День.LIVE.

В то же время глава государства подчеркнул, что этого недостаточно для полной защиты от российских баллистических атак, поэтому Украина и в дальнейшем работает с союзниками над дополнительными поставками и другими решениями для усиления ПВО.

Кроме того, Зеленский сообщил о дальнейшем развитии проекта Freya, который предусматривает создание совместной европейской системы противоракетной обороны для укрепления безопасности Украины и европейских государств.

"В ближайшее время поступит один пакет PAC-3. Мы об этом договорились. Но этого недостаточно. Единственный правильный вариант — создать альтернативу PAC-3", — отметил Зеленский.

Гости эфира:

  • Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций";
  • Шимон Бриман, историк, эксперт по отношениям Израиль-Украина;
  • Алексей Якубин, кандидат политических наук;
  • Александр Савченко, экономист, финансист;
  • Екатерина Рошук, политолог, владелица онлайн-СМИ "Буквы";
  • Илья Несходовский, военнослужащий 24-й ОМБр, внештатный эксперт сети защиты национальных интересов "ANTS".

Новини.LIVE сообщали, что на фоне регулярных масштабных обстрелов Украины баллистическими ракетами и дронами в Вашингтоне рассматривают возможность разрешить Киеву локализовать производство систем Patriot. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, отметив, что соответствующее решение еще прорабатывается.

Новини.LIVE писали, что Украина обсуждает с международными партнерами возможность получения лицензий на производство антибаллистических систем Patriot. Реализация этого проекта позволит укрепить возможности украинской ПВО и будет способствовать развитию отечественного оборонно-промышленного комплекса.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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