Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время государство получит новый пакет ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитных ракетных комплексов MIM-104 Patriot. По его словам, соответствующие договоренности с партнерами уже достигнуты.

Об этом смотрите в эфире День.LIVE.

В то же время глава государства подчеркнул, что этого недостаточно для полной защиты от российских баллистических атак, поэтому Украина и в дальнейшем работает с союзниками над дополнительными поставками и другими решениями для усиления ПВО.

Кроме того, Зеленский сообщил о дальнейшем развитии проекта Freya, который предусматривает создание совместной европейской системы противоракетной обороны для укрепления безопасности Украины и европейских государств.

"В ближайшее время поступит один пакет PAC-3. Мы об этом договорились. Но этого недостаточно. Единственный правильный вариант — создать альтернативу PAC-3", — отметил Зеленский.

Гости эфира:

Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций";

Шимон Бриман, историк, эксперт по отношениям Израиль-Украина;

Алексей Якубин, кандидат политических наук;

Александр Савченко, экономист, финансист;

Екатерина Рошук, политолог, владелица онлайн-СМИ "Буквы";

Илья Несходовский, военнослужащий 24-й ОМБр, внештатный эксперт сети защиты национальных интересов "ANTS".

Новини.LIVE сообщали, что на фоне регулярных масштабных обстрелов Украины баллистическими ракетами и дронами в Вашингтоне рассматривают возможность разрешить Киеву локализовать производство систем Patriot. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, отметив, что соответствующее решение еще прорабатывается.

Новини.LIVE писали, что Украина обсуждает с международными партнерами возможность получения лицензий на производство антибаллистических систем Patriot. Реализация этого проекта позволит укрепить возможности украинской ПВО и будет способствовать развитию отечественного оборонно-промышленного комплекса.