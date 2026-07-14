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Главная arrow Відео arrow Украина вместе со странами Европы создала Антибаллистическую коалицию: эфир Ранок.LIVE arrow
Украина вместе со странами Европы создала Антибаллистическую коалицию: эфир Ранок.LIVE

Украина вместе со странами Европы создала Антибаллистическую коалицию: эфир Ранок.LIVE

14 июля 2026 г. 8:00

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08:00 Украина вместе со странами Европы создала Антибаллистическую коалицию: эфир Ранок.LIVE

13 июля 2026
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18:19 Заседание "Коалиции желающих" в Париже: эфир Вечір.LIVE

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13:05 Лидеры "Коалиции желающих" собрались в Париже: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский срочно меняет правительство: эфир Ранок.LIVE

10 июля 2026
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18:02 ЕС одобрил открытие нового кластера для вступления Украины: эфир Вечір.LIVE

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13:15 Сырский заявил, что Россия теряет силы на фронте: эфир День.LIVE

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07:21 Украина анонсировала встречу по проекту FREYA: эфир Ранок.LIVE

9 июля 2026
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18:03 Павел предупредил Украину о планах Путина расширить масштабы войны: эфир Вечір.LIVE

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13:22 Украина получит партию ракет-перехватчиков для системы Patriot: эфир День.LIVE

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07:26 Украина будет производить ракеты для Patriot, итоги саммита НАТО: эфир Ранок.LIVE

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08:00 Украина вместе со странами Европы создала Антибаллистическую коалицию: эфир Ранок.LIVE

13 июля 2026
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18:19 Заседание "Коалиции желающих" в Париже: эфир Вечір.LIVE

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13:05 Лидеры "Коалиции желающих" собрались в Париже: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский срочно меняет правительство: эфир Ранок.LIVE

10 июля 2026
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18:02 ЕС одобрил открытие нового кластера для вступления Украины: эфир Вечір.LIVE

Украина вместе с девятью европейскими странами официально учредила Антибаллистическую коалицию. Ее участники будут создавать интегрированную систему противоракетной обороны для защиты от будущих ракетных угроз. В объединение вошли Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 14 июля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Ярослав Макитра — политтехнолог;
  • Павел Лакийчук — руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI";
  • Любомир Заика — командир рекрутинговой группы штаба управления 152-й отдельной егерской бригады;
  • Максим Ткаченко — народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель ОО "ВПЛ Украины";
  • Сергей Старенький — адвокат, заместитель председателя комитета по защите прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Игорь Когут — политолог, директор Украинского парламентского института;
  • Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского хельсинкского союза по правам человека;
  • Егор Чечеринда — военнослужащий, майор ВСУ, журналист;
  • Ярослав Железняк — народный депутат, партия "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Вадим Пикуз — и.о. председателя Мариупольского районного совета.

Новини.LIVE сообщали, что 13 июля 2026 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина завершает разработку антибаллистической ракеты FREYJA, которая может стать основой совместной европейской системы противоракетной обороны. По его словам, проект требует политического утверждения, а первые результаты его работы могут появиться уже в течение следующих 12 месяцев. Зеленский подчеркнул, что из-за растущей угрозы баллистических атак Европе необходима собственная эффективная система защиты.

Новини.LIVE также сообщали, что Зеленский заявил, что Украина и США достигли договоренности о получении лицензий на производство систем Patriot. По его словам, команды уже работают над реализацией этого исторического соглашения. В то же время Украина продолжает развивать многоуровневую систему ПВО, в частности с использованием Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS и проекта FREYJA.

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08:00 Денежная помощь UNHCR в 12 300 грн: кто и где может подать заявку

07:50 Рубио объявил о начале ликвидации Международного уголовного суда

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Три года после удара по Виннице: что известно о трагедии 14 июля

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