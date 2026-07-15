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Как выжить в Киеве: самый дорогой проезд и непростые условия жизни: эфир "Киевское время"

Как выжить в Киеве: самый дорогой проезд и непростые условия жизни: эфир "Киевское время"

15 июля 2026 г. 19:25

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19:25 Как выжить в Киеве: самый дорогой проезд и непростые условия жизни: эфир "Киевское время"

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08:00 Зеленский срочно меняет правительство: эфир Ранок.LIVE

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19:25 Как выжить в Киеве: самый дорогой проезд и непростые условия жизни: эфир "Киевское время"

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18:00 Украина производит 10 млн дронов в год и готовится удвоить этот показатель: эфир Вечір.LIVE

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13:02 Важные переговоры между Украиной и ЕС в Киеве: эфир День.LIVE

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08:00 Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Киев: эфир Ранок.LIVE

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18:06 Верховная Рада отправила Свириденко в отставку: эфир Вечір.LIVE

Сегодня в центре внимания — подорожание общественного транспорта в Киеве и последствия новых тарифов для жителей столицы и области. Обсудим стоимость проезда, позицию городских властей, протесты киевлян и проверку обоснованности тарифов.

Также сравним цены на транспорт в Киеве и других городах Украины, в частности опыт Харькова, где проезд остается бесплатным. Отдельно поговорим о возможных последствиях подорожания и подготовке столицы к зимнему периоду.

Посмотреть эфир "Киевское время" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Гости эфира "Киевское время":

  • представители Киевского городского совета;
  • эксперты в сфере транспорта и градостроительства;
  • представители районных администраций;
  • специалисты по городскому управлению.

Темы эфира "Киевское время":

  • Подорожание общественного транспорта в Киеве: цена вопроса для жителей столицы и области;
  • Обоснованы ли новые тарифы и кто должен отвечать за их установление;
  • Киев и Харьков: разные подходы к оплате общественного транспорта;
  • Последствия подорожания проезда для пассажиров и городской инфраструктуры;
  • Подготовка столицы к зиме и новые вызовы для Киева.

Новини.LIVE сообщали, что с 15 июля в Киеве вступили в силу обновленные тарифы на проезд в коммунальном транспорте. Теперь одна поездка стоит 30 гривен, а решение о повышении стоимости проезда вызвало разные оценки среди киевлян.

Новини.LIVE писали, что городские власти объясняют это решение убыточностью транспортной системы столицы, потери которой, по их данным, достигают около 12 млрд гривен. По словам мэра Киева Кличко, это позволит обеспечить стабильную работу транспортной системы столицы

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18:58 Фракция "Батькивщина" провела встречу с кандидатом на пост премьер-министра Сергеем Корецким

18:51 Погода на завтра: Укргидрометцентр предупредил о дождях в отдельных областях

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:30 Зеленский объявил о первом шаге на пути к заключению соглашения Drone Deal между Украиной и ЕС

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