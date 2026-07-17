США наложат жестокие санкции на РФ: эфир День.LIVE

Законопроект о новых санкциях против России, инициированный ранее покойным сенатором Линдси Грэмом, уже заручился поддержкой более 60 соавторов. По информации Axios, этого достаточно для его одобрения в Сенате. Документ предусматривает введение 100-процентных вторичных пошлин для государств, которые и в дальнейшем будут закупать российскую нефть и газ. В то же время ключевым этапом остается рассмотрение законопроекта в Сенате, а после внесения поправок сенатором Ричардом Блюменталем документ также должен получить одобрение Палаты представителей.

Об этом смотрите в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира:

Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований в области безопасности";

Екатерина Рошук, политолог, владелица онлайн-СМИ "Буквы";

Валерий Дымов, политолог;

Иван Крулько, народный депутат, "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета;

Александр Колесниченко, политолог, аналитик по международной политике;

Алексей Леонов, народный депутат "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Екатерина Криленко, исполнительный директор и менеджер приложения "База" в общественной организации "Психологическая поддержка и реабилитация "Свободный выбор"".

Новини.LIVE сообщали, что покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что Белый дом одобрил версию законопроекта о санкциях против России, которую он был готов поддержать. По его словам, это означало, что у документа были высокие шансы стать законом.

Новини.LIVE писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, глава Кремля Владимир Путин был готов к заключению мирного соглашения по войне в Украине. Он отметил, что во время беседы с российским лидером призвал его прекратить боевые действия.