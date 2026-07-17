Президент Владимир Зеленский поручил и.о. главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. После соблюдения всех процедур глава государства планирует обратиться в парламент с представлением о назначении Хмары на эту должность.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE 17 июля.

Гости эфира

Юрий Подорожний — политтехнолог;

Вячеслав Лихачев — специалист по востоковедению, эксперт Центра гражданских свобод;

Дмитрий Плетенчук — пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины;

Владимир Полевой — полковник, начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ;

Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Вадим Ивченко — народный депутат Украины от партии «Батькивщина», член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Василий Пехньо — военный обозреватель, журналист;

Елена Шуляк — председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

Вадим Понька — лейтенант, офицер отдела связи 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Как писали Новини.LIVE, 16 июля Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. По его словам, после завершения всех необходимых юридических процедур он обратится к Верховной Раде с предложением поддержать его кандидатуру.

Мы также сообщали, что с 2011 года Хмара проходит службу в Центре специальных операций "А" ("Альфа"). Он один из тех, кто был задействован в операции по освобождению острова Змеиный летом 2022 года.