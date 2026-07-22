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Зеленский освободил Сырского от должности Главнокомандующего ВСУ: эфир Ранок.LIVE

Зеленский освободил Сырского от должности Главнокомандующего ВСУ: эфир Ранок.LIVE

22 июля 2026 г. 8:00

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18:22 ВСУ готовятся к различным сценариям на Севере: прямой эфир Вечір.LIVE

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08:00 Украину ждут изменения в стратегии обороны, принято решение Ставки: эфир Ранок.LIVE

Бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что Александр Сырский больше не занимает должность Главнокомандующего ВСУ. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новым Главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый. Кроме того, по словам главы государства, уже определена новая структура Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 22 июля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций";
  • Роман Еделев — юрист-международник, доцент кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
  • Позывной "Макар" — командир роты ударных наземных роботизированных комплексов 3-й ОШБр;
  • Алексей Ижак — эксперт Национального института стратегических исследований;
  • Богдан Попов — эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Оксана Савчук — народный депутат, комитет ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • Сергей Джердж — председатель Общественной лиги Украина-НАТО;
  • Николай Томенко — политический и общественный деятель;
  • Иван Бондарь — пресс-секретарь Службы восстановления во Львовской области;
  • Михаил Цимбалюк — народный депутат от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Новини.LIVE сообщали, что 21 июля 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности Главнокомандующего ВСУ, которую он занимал с февраля 2024 года. В последние дни в СМИ активно обсуждали его возможную отставку, а также кандидатов на замену. Решение было принято на фоне общественных дискуссий и призывов к кадровым изменениям в военном руководстве.

Новини.LIVE также сообщали, что 21 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым Главнокомандующим ВСУ. Глава государства сообщил, что совместно с военным руководством уже определена обновленная структура Генерального штаба. К обсуждению предстоящих изменений также были привлечены Евгений Хмара и Павел Палиса.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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