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Украину ждут изменения в стратегии обороны, принято решение Ставки: эфир Ранок.LIVE

Украину ждут изменения в стратегии обороны, принято решение Ставки: эфир Ранок.LIVE

21 июля 2026 г. 8:00

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08:00 Украину ждут изменения в стратегии обороны, принято решение Ставки: эфир Ранок.LIVE

20 июля 2026
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18:02 Смена высшего военного руководства ВСУ: эфир Вечір.LIVE

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13:05 Взрывы на судах РФ и дроны над Москвой: эфир День.LIVE

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08:00 В руководстве ВСУ будут важные решения: эфир Ранок.LIVE

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18:37 Зеленский предложил Клименко занять пост секретаря СНБО: эфир Вечір.LIVE

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13:00 США наложат жестокие санкции на РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Новым министром обороны может стать Евгений Хмара: эфир Ранок.LIVE

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18:04 Новый Кабмин Корецкого, конфликт Федорова с Сырским: эфир Вечір.LIVE

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13:02 Верховная Рада сформировала новое правительство: новый премьер: эфир День.LIVE

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08:00 Украину ждут изменения в стратегии обороны, принято решение Ставки: эфир Ранок.LIVE

20 июля 2026
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21:00 Нарушения в ходе мобилизации и действия ТЦК: интервью с Лубинцем

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18:02 Смена высшего военного руководства ВСУ: эфир Вечір.LIVE

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13:05 Взрывы на судах РФ и дроны над Москвой: эфир День.LIVE

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08:00 В руководстве ВСУ будут важные решения: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что впервые на заседании Штаба верховного главнокомандующего состоялся прямой диалог между крупнейшими производителями оружия и командирами корпусов. К обсуждению также присоединились представители Минобороны, Минфина и спецслужб. По словам главы государства, заседанию предшествовали его встречи с боевыми командирами для оценки ситуации на фронте и выработки дальнейших решений.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 21 июля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Дмитрий Левусь — политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Позывной "Викинг" — старший сержант роты БПАК 1-го мотопехотного батальона 58-го ОМПБр;
  • Сергей Братчук — пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник;
  • Владимир Бицак — директор Аналитического центра "Форпост24", депутат Сумского районного совета, командир роты добровольческого формирования;
  • Павел Фролов — народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель временной специальной комиссии по защите прав ВПЛ и пострадавших в результате российской агрессии;
  • Николай Маломуж — глава Службы внешней разведки в 2005–2010 годах, генерал армии Украины;
  • Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, директор Института международного права и инноваций;
  • Сергей Куюн — эксперт по топливному рынку и директор консалтинговой компании "А-95";
  • Алексей Гарань — политолог, профессор Киево-Могилянской академии, научный советник Фонда "Демократические инициативы".

Новини.LIVE сообщали, что 20 июля 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное заседание Ставки с участием командиров корпусов, производителей оружия, Минобороны, Минфина и спецслужб. Главными темами стали потребности фронта, поставки вооружения, финансирование и устранение недостатков военной техники. По итогам встречи было решено ввести регулярный формат взаимодействия между военными, производителями и правительством.

Новини.LIVE также сообщали, что 20 июля Зеленский встретился с командиром 1-го корпуса НГУ "Азов" Денисом Прокопенко, чтобы обсудить ситуацию на фронте и изменения в стратегии обороны. Также стороны затронули вопрос возвращения украинских военнопленных и подготовки следующих обменов. Зеленский подчеркнул, что все решения по защите Украины должны быть тщательно просчитаны.

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07:45 Проверка документов на улице: кто из сотрудников ТЦК имеет на это право

07:30 120 лет со дня рождения Елены Телиги: кем была поэтесса, погибшая за Украину

07:01 ПриватБанк начислит клиентам до 5 000 грн: что нужно сделать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:35 Некоторые пенсионеры получат неожиданную выплату от ПФУ: кому начислят деньги

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