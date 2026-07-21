Украину ждут изменения в стратегии обороны, принято решение Ставки: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что впервые на заседании Штаба верховного главнокомандующего состоялся прямой диалог между крупнейшими производителями оружия и командирами корпусов. К обсуждению также присоединились представители Минобороны, Минфина и спецслужб. По словам главы государства, заседанию предшествовали его встречи с боевыми командирами для оценки ситуации на фронте и выработки дальнейших решений.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 21 июля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Дмитрий Левусь — политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";

Позывной "Викинг" — старший сержант роты БПАК 1-го мотопехотного батальона 58-го ОМПБр;

Сергей Братчук — пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник;

Владимир Бицак — директор Аналитического центра "Форпост24", депутат Сумского районного совета, командир роты добровольческого формирования;

Павел Фролов — народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель временной специальной комиссии по защите прав ВПЛ и пострадавших в результате российской агрессии;

Николай Маломуж — глава Службы внешней разведки в 2005–2010 годах, генерал армии Украины;

Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, директор Института международного права и инноваций;

Сергей Куюн — эксперт по топливному рынку и директор консалтинговой компании "А-95";

Алексей Гарань — политолог, профессор Киево-Могилянской академии, научный советник Фонда "Демократические инициативы".

Новини.LIVE сообщали, что 20 июля 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное заседание Ставки с участием командиров корпусов, производителей оружия, Минобороны, Минфина и спецслужб. Главными темами стали потребности фронта, поставки вооружения, финансирование и устранение недостатков военной техники. По итогам встречи было решено ввести регулярный формат взаимодействия между военными, производителями и правительством.

Новини.LIVE также сообщали, что 20 июля Зеленский встретился с командиром 1-го корпуса НГУ "Азов" Денисом Прокопенко, чтобы обсудить ситуацию на фронте и изменения в стратегии обороны. Также стороны затронули вопрос возвращения украинских военнопленных и подготовки следующих обменов. Зеленский подчеркнул, что все решения по защите Украины должны быть тщательно просчитаны.