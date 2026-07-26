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11-й день протестов против отставки Федорова в Киеве: эфир Новини.LIVE

11-й день протестов против отставки Федорова в Киеве: эфир Новини.LIVE

26 июля 2026 г. 19:00

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В Киеве возле театра имени Ивана Франко уже 11-й день подряд продолжаются протесты. Киевляне выступают против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

Что происходит на протестах в Киеве — смотрите в эфире Новини.LIVE.

Протест в Киеве 26 июля

После отставки Михаила Федорова в июле 2026 года Киев стал главным центром масштабных общественных протестов, которые впоследствии распространились на десятки городов страны. Эти акции стали крупнейшими в Украине за время полномасштабной войны.

Протесты начались 16 июля 2026 года после решения о непереназначении Михаила Федорова на должность министра обороны в ходе формирования нового правительства. Значительная часть общества восприняла это как необоснованное решение, поскольку Федоров ассоциировался с реформами в Министерстве обороны, цифровизацией и борьбой с коррупцией.

Как писали Новини.LIVE, 25 июля украинцы выходили на протесты против отставки Федорова. Протестующие также считают, что вместе с новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым Федоров мог бы способствовать укреплению обороноспособности государства.

Владимир Зеленский предлагал Федорову должность вице-премьера по военным инновациям. Президент подчеркнул, что новая должность должна обеспечить эффективное взаимодействие между технологическим направлением, Министерством обороны и военным командованием.

Однако сам чиновник заявил, что отказывается от всех должностей, кроме министра обороны. По его словам, именно эта должность дает возможность реализовать начатые изменения в сфере обороны и влиять на ход войны.

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