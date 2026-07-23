Гостями эфира программы Ранок.LIVE стали политтехнолог Ярослав Макитра, дипломат Владимир Пузирко, народный депутат Сергей Нагорняк, инспектор пограничной службы по взаимодействию со СМИ подразделения "Щит" бригады "Помста" Роман Балабойко, заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко, аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко, народный депутат Дмитрий Костюк, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак и политолог Игорь Попов.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что новое военное руководство готовит модернизацию Сил обороны Украины, которая должна пройти слаженно, чтобы не оставить России никаких возможностей воспользоваться изменениями.

"Договорились, что модернизация Сил обороны Украины будет подготовлена. Важно, чтобы всё прошло абсолютно слаженно и чтобы у россиян не было ни малейшей лазейки и возможности. Россия должна ощущать усиление давления, ужесточение санкций: это и наши далекобойные санкции, и "мидлстрайки", и наши сильные позиции на фронте. Все это будет обеспечено", — подчеркнул глава государства.

Как писали Новини.LIVE, 21 июля Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый. Он подчеркнул, что будет работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, защищающим Украину.

Также Драпатый рассказал, какие ключевые задачи перед ним и новым руководством Вооруженных сил Украины поставил Зеленский. В частности, речь идет о продолжении наступательных действий.