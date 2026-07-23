Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Главком Драпатый получил срочное задание: эфир Ранок.LIVE arrow
Главком Драпатый получил срочное задание: эфир Ранок.LIVE

Главком Драпатый получил срочное задание: эфир Ранок.LIVE

23 июля 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Главком Драпатый получил срочное задание: эфир Ранок.LIVE

22 июля 2026
Text

19:58 Рост цен на проезд: куда уходят деньги — эфир программы Київський час

Text

18:26 Зеленский заявил о мобилизации и поставил задачи новому руководству ВСУ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Назначены новый Главнокомандующий и начальник Генштаба ВСУ: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский освободил Сырского от должности Главнокомандующего ВСУ: эфир Ранок.LIVE

21 июля 2026
Text

18:22 ВСУ готовятся к различным сценариям на Севере: прямой эфир Вечір.LIVE

Text

18:08 Срочно из Киева, 6-й день протестов в поддержку Федорова: трансляция

Text

13:25 ВСУ оказывают давление, россияне провалили новые попытки наступления: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украину ждут изменения в стратегии обороны, принято решение Ставки: эфир Ранок.LIVE

20 июля 2026
Text

21:00 Нарушения в ходе мобилизации и действия ТЦК: интервью с Лубинцем

Text

08:00 Главком Драпатый получил срочное задание: эфир Ранок.LIVE

22 июля 2026
Text

19:58 Рост цен на проезд: куда уходят деньги — эфир программы Київський час

Text

18:26 Зеленский заявил о мобилизации и поставил задачи новому руководству ВСУ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Назначены новый Главнокомандующий и начальник Генштаба ВСУ: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский освободил Сырского от должности Главнокомандующего ВСУ: эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира программы Ранок.LIVE стали политтехнолог Ярослав Макитра, дипломат Владимир Пузирко, народный депутат Сергей Нагорняк, инспектор пограничной службы по взаимодействию со СМИ подразделения "Щит" бригады "Помста" Роман Балабойко, заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко, аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко, народный депутат Дмитрий Костюк, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак и политолог Игорь Попов.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что новое военное руководство готовит модернизацию Сил обороны Украины, которая должна пройти слаженно, чтобы не оставить России никаких возможностей воспользоваться изменениями.

"Договорились, что модернизация Сил обороны Украины будет подготовлена. Важно, чтобы всё прошло абсолютно слаженно и чтобы у россиян не было ни малейшей лазейки и возможности. Россия должна ощущать усиление давления, ужесточение санкций: это и наши далекобойные санкции, и "мидлстрайки", и наши сильные позиции на фронте. Все это будет обеспечено", — подчеркнул глава государства.

Как писали Новини.LIVE, 21 июля Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый. Он подчеркнул, что будет работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, защищающим Украину.

Также Драпатый рассказал, какие ключевые задачи перед ним и новым руководством Вооруженных сил Украины поставил Зеленский. В частности, речь идет о продолжении наступательных действий.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:11 Россия массированно атаковала Сумскую область: есть погибший и раненые

08:10 В АТБ появятся новые товары: какое оборудование заметили покупатели в супермаркетах

08:00 Денежная помощь от США: кто из семей сможет получить 10 800 грн в июле

Text

08:00 Главком Драпатый получил срочное задание: эфир Ранок.LIVE

07:30 В Генштабе рассказали, что предлагал Федоров сделать с ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:01 Новый вид карт в ПриватБанке: кто сможет получить и какие преимущества

07:00 Прожиточный минимум для детей, взрослых и пенсионеров: какими будут суммы с 1 августа

06:30 В ЦПД опровергли фейк о начале мобилизации женщин в Украине

06:10 Право на самые высокие пенсии: кто получит 26 000 грн и доплату в 50%

06:01 В Ощадбанке объяснили, какие доллары расцениваются как "старые" в Украине

08:11 Россия массированно атаковала Сумскую область: есть погибший и раненые

08:10 В АТБ появятся новые товары: какое оборудование заметили покупатели в супермаркетах

08:00 Денежная помощь от США: кто из семей сможет получить 10 800 грн в июле

07:30 В Генштабе рассказали, что предлагал Федоров сделать с ТЦК

07:01 Новый вид карт в ПриватБанке: кто сможет получить и какие преимущества

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:00 Прожиточный минимум для детей, взрослых и пенсионеров: какими будут суммы с 1 августа

06:30 В ЦПД опровергли фейк о начале мобилизации женщин в Украине

06:10 Право на самые высокие пенсии: кто получит 26 000 грн и доплату в 50%

06:01 В Ощадбанке объяснили, какие доллары расцениваются как "старые" в Украине

05:45 Тысяча долларов за год стажа: кому придется доплатить, чтобы вовремя выйти на пенсию

22:32 Акции протеста по всей Украине: отношение и ожидания одесситов

20 июля

22:33 Курортный сезон в Одессе: цены на отдых в Аркадии в этом году

17 июля

21:33 Отдых в Одессе во время войны: с чем сталкиваются туристы

15 июля

22:33 Урожай-2026: какие прогнозы по урожаю и будет ли у Украины хлеб

06:33 Мясо на одесском Новом базаре дешевеет: цены на сезонные овощи

13 июля

22:33 Смена премьер-министра Украины: одесситы об ожиданиях и надеждах

13:58 Методы Терехова применяют по всей Украине. Зеленский может назначить мэра Харкова премьером

10 июля

22:33 С любовью к Одессе: жители и туристы про особенный город

06:33 Отдых в Затоке на Одесчине: цены на жилье, укрытия и пляжи

9 июля

06:33 Скумбрия дорожает, малина пользуется спросом: цены на рынке Одессы

Text

08:00 Главком Драпатый получил срочное задание: эфир Ранок.LIVE

22 июля
Text

19:58 Рост цен на проезд: куда уходят деньги — эфир программы Київський час

Text

18:26 Зеленский заявил о мобилизации и поставил задачи новому руководству ВСУ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Назначены новый Главнокомандующий и начальник Генштаба ВСУ: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский освободил Сырского от должности Главнокомандующего ВСУ: эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Рост цен на проезд: куда уходят деньги — эфир программы Київський час

Рост цен на проезд: куда уходят деньги — эфир программы Київський час

22 июля 2026 г. 19:58
Зеленский заявил о мобилизации и поставил задачи новому руководству ВСУ: эфир Вечір.LIVE

Зеленский заявил о мобилизации и поставил задачи новому руководству ВСУ: эфир Вечір.LIVE

22 июля 2026 г. 18:26
Назначены новый Главнокомандующий и начальник Генштаба ВСУ: эфир День.LIVE

Назначены новый Главнокомандующий и начальник Генштаба ВСУ: эфир День.LIVE

22 июля 2026 г. 13:15
Зеленский освободил Сырского от должности Главнокомандующего ВСУ: эфир Ранок.LIVE

Зеленский освободил Сырского от должности Главнокомандующего ВСУ: эфир Ранок.LIVE

22 июля 2026 г. 8:00
ВСУ готовятся к различным сценариям на Севере: прямой эфир Вечір.LIVE

ВСУ готовятся к различным сценариям на Севере: прямой эфир Вечір.LIVE

21 июля 2026 г. 18:22
Срочно из Киева, 6-й день протестов в поддержку Федорова: трансляция

Срочно из Киева, 6-й день протестов в поддержку Федорова: трансляция

21 июля 2026 г. 18:08
ВСУ оказывают давление, россияне провалили новые попытки наступления: эфир День.LIVE

ВСУ оказывают давление, россияне провалили новые попытки наступления: эфир День.LIVE

21 июля 2026 г. 13:25
Украину ждут изменения в стратегии обороны, принято решение Ставки: эфир Ранок.LIVE

Украину ждут изменения в стратегии обороны, принято решение Ставки: эфир Ранок.LIVE

21 июля 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации