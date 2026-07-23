Президент Владимир Зеленский заявил, что новая трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России должна состояться до начала осени. По его словам, Киев готов провести переговоры раньше, однако не все решения зависят от украинской стороны.

Об этом смотрите в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

Ольга Голубовская, заслуженный врач Украины, врач-инфекционист

Сергей Асланян, журналист и ведущий "Ходорковский LIVE"

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик

Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы

Андрей Добрянский, пресс-секретарь Украинского конгресса Америки

Игорь Гарбарук, международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба"

Илья Котов, кандидат наук в области государственного управления,

председатель Центра развития государственной стратегии и публичной политики

Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины (2016–2019 гг.)

Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит его визит в США для переговоров о прекращении войны. По его словам, поездка может состояться в ближайшее время — в течение нескольких дней или на следующей неделе.

Новини.LIVE писали, что президент Владимир Зеленский провел встречу с послом США при НАТО Мэтью Витакером и командующим миссией НАТО по оказанию помощи в сфере безопасности и подготовке для Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом. Стороны обсудили укрепление украинской ПВО и дальнейшее развитие оборонного сотрудничества с Соединенными Штатами.