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Новые переговоры о мире в Украине: встреча может состояться до осени: эфир Вечір.LIVE

Новые переговоры о мире в Украине: встреча может состояться до осени: эфир Вечір.LIVE

23 июля 2026 г. 18:36

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18:36 Новые переговоры о мире в Украине: встреча может состояться до осени: эфир Вечір.LIVE

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18:36 Новые переговоры о мире в Украине: встреча может состояться до осени: эфир Вечір.LIVE

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18:26 Зеленский заявил о мобилизации и поставил задачи новому руководству ВСУ: эфир Вечір.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что новая трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России должна состояться до начала осени. По его словам, Киев готов провести переговоры раньше, однако не все решения зависят от украинской стороны.

Об этом смотрите в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

  • Ольга Голубовская, заслуженный врач Украины, врач-инфекционист
  • Сергей Асланян, журналист и ведущий "Ходорковский LIVE"
  • Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик
  • Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы
  • Андрей Добрянский, пресс-секретарь Украинского конгресса Америки
  • Игорь Гарбарук, международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба"
  • Илья Котов, кандидат наук в области государственного управления,
  • председатель Центра развития государственной стратегии и публичной политики
  • Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины (2016–2019 гг.)

Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит его визит в США для переговоров о прекращении войны. По его словам, поездка может состояться в ближайшее время — в течение нескольких дней или на следующей неделе.

Новини.LIVE писали, что президент Владимир Зеленский провел встречу с послом США при НАТО Мэтью Витакером и командующим миссией НАТО по оказанию помощи в сфере безопасности и подготовке для Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом. Стороны обсудили укрепление украинской ПВО и дальнейшее развитие оборонного сотрудничества с Соединенными Штатами.

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18:16 Голос Мариуполя: в Киеве состоялась презентация книги "Дневник Екатерины Савенко"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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