Во вторник, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для встреч с Дональдом Трампом, его командой и партнерами. Главным приоритетом переговоров является укрепление украинной противовоздушной обороны, в частности усиление защиты от баллистических ракет. Также украинский президент примет участие в церемонии памяти американского сенатора Линдси Грэма.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Гости эфира:

Николай Голомша, экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист;

Виктор Гальчинский, член правления ОО «Линия 102.Юа», финансовый аналитик;

Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской ОГА;

Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегий;

Владислав Даценко, командир батальона беспилотных систем «Железные соколы» 67-й ОМБр;

Алексей Швед, врач-инфекционист, врач-эпидемиолог;

Алексей Якубин, кандидат политических наук;

Павел Дяченко, начальник отдела коммуникаций полиции Донецкой области;

Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, программа визита президента Украины начнется в Белом доме в 9:00 по местному времени. Владимир Зеленский проведет встречу с Дональдом Трампом в Овальном кабинете в закрытом формате, без участия прессы.

Также мы писали, что Сенат США рассматривает законопроект о «адских санкциях» против России. Он предусматривает дополнительные существенные экономические ограничения в отношении Кремля и его партнеров.