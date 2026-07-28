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Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне состоится уже через несколько часов: эфир День.LIVE

Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне состоится уже через несколько часов: эфир День.LIVE

28 июля 2026 г. 12:58

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12:58 Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне состоится уже через несколько часов: эфир День.LIVE

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12:58 Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне состоится уже через несколько часов: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский летит к Трампу, что может изменить эта встреча: эфир Ранок.LIVE

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18:02 Зеленский стал первым иностранным гостем нового премьера Великобритании: эфир Вечір.LIVE

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Во вторник, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для встреч с Дональдом Трампом, его командой и партнерами. Главным приоритетом переговоров является укрепление украинной противовоздушной обороны, в частности усиление защиты от баллистических ракет. Также украинский президент примет участие в церемонии памяти американского сенатора Линдси Грэма.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Гости эфира:

  • Николай Голомша, экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист;
  • Виктор Гальчинский, член правления ОО «Линия 102.Юа», финансовый аналитик;
  • Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской ОГА;
  • Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегий;
  • Владислав Даценко, командир батальона беспилотных систем «Железные соколы» 67-й ОМБр;
  • Алексей Швед, врач-инфекционист, врач-эпидемиолог;
  • Алексей Якубин, кандидат политических наук;
  • Павел Дяченко, начальник отдела коммуникаций полиции Донецкой области;
  • Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, программа визита президента Украины начнется в Белом доме в 9:00 по местному времени. Владимир Зеленский проведет встречу с Дональдом Трампом в Овальном кабинете в закрытом формате, без участия прессы.

Также мы писали, что Сенат США рассматривает законопроект о «адских санкциях» против России. Он предусматривает дополнительные существенные экономические ограничения в отношении Кремля и его партнеров.

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12:20 Предельный мобилизационный возраст в Украине предлагают снизить до 55 лет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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