В понедельник, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Великобританию, где встретится с новым премьер-министром страны Энди Бернхемом. Украинский лидер станет первым иностранным гостем, которого примет новый глава британского правительства.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Гости эфира:

Руслан Рохов, политтехнолог;

Святослав Марков, исполнительный директор ООО «УКРСОНЦЕЭНЕРГО»;

Людмила Денисова, правозащитница, руководительница Украинского центра защиты прав человека;

позывной «Люер», хирург-ортопед-травматолог 4-го медицинского батальона 3-й армейской армии;

Виталий Кулик, футуролог;

Андрей Магера, эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ, бывший заместитель председателя ЦИК.

Как писали Новини.LIVE, 21 июля 2026 года новый британский премьер объявил о первых кадровых назначениях в новом правительстве Великобритании. Также он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Великобритании останется неизменной.

Кроме того, мы отмечали, что Кир Стармер заявил, что его преемник Энди Бернем продолжит неизменную поддержку Украины и не отступит от этого курса. Он сообщил о принятии первого пакета киберсанкций, направленных против лиц, причастных к киберпреступности.