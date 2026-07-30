ГБР провело проверки в ТЦК по всей стране: эфир День.LIVE

В четверг, 30 июля, ГБР совместно с Генштабом одновременно проводит проверки в десятках территориальных центров комплектования. Правоохранители проверяют факты коррупции, содействия уклонению от мобилизации и возможного превышения служебных полномочий, в частности избиения людей.

Об этом и не только будут говорить эксперты в эфире День.LIVE.

Гости эфира:

Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента»;

Илья Несходовский, военнослужащий 24-й ОМБр, внештатный эксперт Сети защиты национальных интересов «ANTS»;

Александр Колесниченко, политолог, аналитик международной политики;

Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований;

Дмитрий Громаков, социолог, эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине готовятся новые правила использования бодикамер сотрудниками ТЦК и СП во время мобилизационных мероприятий. Им планируют запретить выключать камеры, а фото- и видеозаписи обязать хранить в течение 90 календарных дней.

Кроме того, в ТЦК сообщили, что их сотрудники не имеют права использовать наручники и газ. А если такие случаи имеют место, это является нарушением дисциплины отдельных военнослужащих, а не разрешенной практикой.