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ГБР провело проверки в ТЦК по всей стране: эфир День.LIVE

ГБР провело проверки в ТЦК по всей стране: эфир День.LIVE

30 июля 2026 г. 13:29

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В четверг, 30 июля, ГБР совместно с Генштабом одновременно проводит проверки в десятках территориальных центров комплектования. Правоохранители проверяют факты коррупции, содействия уклонению от мобилизации и возможного превышения служебных полномочий, в частности избиения людей.

Об этом и не только будут говорить эксперты в эфире День.LIVE.

Гости эфира:

  • Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента»;
  • Илья Несходовский, военнослужащий 24-й ОМБр, внештатный эксперт Сети защиты национальных интересов «ANTS»;
  • Александр Колесниченко, политолог, аналитик международной политики;
  • Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
  • Дмитрий Громаков, социолог, эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине готовятся новые правила использования бодикамер сотрудниками ТЦК и СП во время мобилизационных мероприятий. Им планируют запретить выключать камеры, а фото- и видеозаписи обязать хранить в течение 90 календарных дней.

Кроме того, в ТЦК сообщили, что их сотрудники не имеют права использовать наручники и газ. А если такие случаи имеют место, это является нарушением дисциплины отдельных военнослужащих, а не разрешенной практикой.

 

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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