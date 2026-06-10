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Резонансные ДТП и безопасность на дорогах столицы: эфир "Київський час"

Резонансные ДТП и безопасность на дорогах столицы: эфир "Київський час"

10 июня 2026 г. 19:15

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19:15 Резонансные ДТП и безопасность на дорогах столицы: эфир "Київський час"

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18:42 Когда заработает ПВО-альтернатива Patriot: Вечір.LIVE

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Сегодня для Киева очень актуальны вопросы безопасности на дорогах, особенно после серии громких ДТП. В частности, эксперты расскажут, почему аварий в Киеве становится все больше, какие нарушения чаще всего приводят к трагедиям и помогут ли новые изменения в Правилах дорожного движения уменьшить количество смертей и травм?

Посмотреть эфир "Київского часу" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Темы эфира "Київського часу"

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться во время эфира "Київського часу":

  • Безопасность на дорогах Киева после серии резонансных ДТП;
  • Почему аварий в Киеве становится все больше и какие нарушения чаще всего приводят к трагедиям;
  • Как новые изменения в ПДД могут уменьшить количество смертей и травм.

Ранее Новини.LIVE подробно писали о резонансном смертельном ДТП в Киеве, которое произошло 5 июня и унесло жизни четырех человек прямо в подземном переходе.

В этой ужасной аварии погибли воспитательница детского сада, 12-летний мальчик и двое сотрудников полиции. Виновник аварии регулярно игнорировал ограничения скорости и имел десятки соответствующих штрафов.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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