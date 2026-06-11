Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Сегодня в Украине отмечают новый военный праздник: эфир Ранок.LIVE arrow
Сегодня в Украине отмечают новый военный праздник: эфир Ранок.LIVE

Сегодня в Украине отмечают новый военный праздник: эфир Ранок.LIVE

11 июня 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Сегодня в Украине отмечают новый военный праздник: эфир Ранок.LIVE

10 июня 2026
Text

19:15 Резонансные ДТП и безопасность на дорогах столицы: эфир "Київський час"

Text

18:42 Когда заработает ПВО-альтернатива Patriot: Вечір.LIVE

Text

13:08 Украина запустила ракеты "Фламинго" по России: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина объявила об усилении атак на Россию: эфир Ранок.LIVE

9 июня 2026
Text

18:26 Окно возможностей для переговоров о прекращении войны: эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Украина почти договорилась с Венгрией о вступлении в ЕС: эфир День.LIVE

Text

08:00 Лидеры ЕС готовятся к возможным переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

8 июня 2026
Text

18:07 От США может появиться новый переговорщик: эфир Вечір.LIVE

Text

13:10 Украина и ЕС очертили условия будущего мира: эфир День.LIVE

Text

08:00 Сегодня в Украине отмечают новый военный праздник: эфир Ранок.LIVE

10 июня 2026
Text

19:15 Резонансные ДТП и безопасность на дорогах столицы: эфир "Київський час"

Text

18:42 Когда заработает ПВО-альтернатива Patriot: Вечір.LIVE

Text

13:08 Украина запустила ракеты "Фламинго" по России: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина объявила об усилении атак на Россию: эфир Ранок.LIVE

11 июня в Украине впервые будут отмечать День Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Новый военный праздник установлен указом президента. Соответствующий документ подписал президент Владимир Зеленский 10 июня 2026 года. Праздник введен для развития военных традиций и с учетом вклада Сил беспилотных систем в защиту независимости и территориальной целостности государства, говорится в указе президента.

Об этом и не только смотрите в выпуске эфира Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 11 июня

Гости эфира:

  • Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования «Диалог»;
  • Богдан Ференс, эксперт по международным вопросам;
  • Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию;
  • Евгений Жуков, заместитель командира отдела коммуникаций 3-й ОШБр;
  • Павел Фролов, народный депутат Украины («Слуга народа»), председатель ВСК по защите прав ВПЛ и пострадавших в результате российской агрессии;
  • Андрей Демченко, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины;
  • Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
  • Алексей Гетьман, военный обозреватель, участник российско-украинской войны;
  • Сергей Братчук, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник;
  • Александр Краснокуцкий, профессор, эксперт по вопросам образования.

Новини.LIVE ранее писали, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро заявили о пресечении махинаций при закупках для оборонных заводов Украины. Злоумышленники спекулировали на поставках деталей для бронированной техники, нанеся ущерб бюджету в размере более 350 млн гривен.

Также силы CENTCOM по распоряжению президента США Дональда Трампа начали очередную волну авиаударов по иранским объектам в четверг, 11 июня. Главнокомандующий вооруженными силами США санкционировал воздушную операцию как ответный шаг на действия Исламской республики. Американская сторона назвала атаку оборонительными мерами и актом противодействия длительной и безосновательной агрессии со стороны официального Тегерана.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:55 Центр Одессы сегодня останется без газа: ремонтные работы

08:45 30 лет стажа — недостаточно: пенсионерам выдвинули дополнительное условие

08:34 Россия нанесла удар по Украине ракетами "Искандер-М" и БПЛА

08:20 Сколько стоит залить фундамент дома: украинец озвучил реальные расходы

08:03 В Краснодаре дрон врезался в многоэтажный дом, есть раненые

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Единовременное пособие для ветеранов: кому выплатят почти 1 млн гривен

Text

08:00 Сегодня в Украине отмечают новый военный праздник: эфир Ранок.LIVE

07:54 Жалобы на ТЦК в 2026 году — в Офисе омбудсмена назвали количество

07:15 Продажа авто в Украине: когда без разрешения мужа или жены не обойтись

06:30 Цены на зерно подскочат летом: какие страны ждут проблемы и почему

08:55 Центр Одессы сегодня останется без газа: ремонтные работы

08:45 30 лет стажа — недостаточно: пенсионерам выдвинули дополнительное условие

08:34 Россия нанесла удар по Украине ракетами "Искандер-М" и БПЛА

08:20 Сколько стоит залить фундамент дома: украинец озвучил реальные расходы

08:03 В Краснодаре дрон врезался в многоэтажный дом, есть раненые

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Единовременное пособие для ветеранов: кому выплатят почти 1 млн гривен

07:54 Жалобы на ТЦК в 2026 году — в Офисе омбудсмена назвали количество

07:15 Продажа авто в Украине: когда без разрешения мужа или жены не обойтись

06:30 Цены на зерно подскочат летом: какие страны ждут проблемы и почему

06:30 Отсрочка из-за инвалидности ребенка: без каких документов ТЦК откажет

22:33 Базам РФ не место возле Одесчины: Юсов о ПМР и логистике

8 июня

18:32 Деньги на праздники: сколько дарить на свадьбу или день рождения

4 июня

22:33 Угроза для Одесчины с Приднестровья остается: актуальные риски

3 июня

22:33 Состояние украинской экономики: риски из-за трудовых мигрантов

2 июня

22:33 Саломе Зурабишвили: победа Украины — будущее Грузии и Европы

27 мая

06:33 Сезон овощей и ягод в Одессе: актуальные цены на Киевском рынке

25 мая

22:34 Стоимость аренды квартир в Одессе: сколько тратят жители

22 мая

21:33 Клубника на одесских рынках дешевеет: актуальные цены сегодня

20 мая

21:33 Одессе — 611 лет: как выглядит крепость Хаджибей в 3D-модели

19 мая

21:33 Стоимость проезда в Одессе: сколько готовы платить горожане

Text

08:00 Сегодня в Украине отмечают новый военный праздник: эфир Ранок.LIVE

10 июня
Text

19:15 Резонансные ДТП и безопасность на дорогах столицы: эфир "Київський час"

Text

18:42 Когда заработает ПВО-альтернатива Patriot: Вечір.LIVE

Text

13:08 Украина запустила ракеты "Фламинго" по России: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина объявила об усилении атак на Россию: эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Резонансные ДТП и безопасность на дорогах столицы: эфир "Київський час"

Резонансные ДТП и безопасность на дорогах столицы: эфир "Київський час"

10 июня 2026 г. 19:15
Когда заработает ПВО-альтернатива Patriot: Вечір.LIVE

Когда заработает ПВО-альтернатива Patriot: Вечір.LIVE

10 июня 2026 г. 18:42
Украина запустила ракеты "Фламинго" по России: эфир День.LIVE

Украина запустила ракеты "Фламинго" по России: эфир День.LIVE

10 июня 2026 г. 13:08
Украина объявила об усилении атак на Россию: эфир Ранок.LIVE

Украина объявила об усилении атак на Россию: эфир Ранок.LIVE

10 июня 2026 г. 8:00
Окно возможностей для переговоров о прекращении войны: эфир Вечір.LIVE

Окно возможностей для переговоров о прекращении войны: эфир Вечір.LIVE

9 июня 2026 г. 18:26
Украина почти договорилась с Венгрией о вступлении в ЕС: эфир День.LIVE

Украина почти договорилась с Венгрией о вступлении в ЕС: эфир День.LIVE

9 июня 2026 г. 13:12
Лидеры ЕС готовятся к возможным переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

Лидеры ЕС готовятся к возможным переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

9 июня 2026 г. 8:00
От США может появиться новый переговорщик: эфир Вечір.LIVE

От США может появиться новый переговорщик: эфир Вечір.LIVE

8 июня 2026 г. 18:07

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации