Сегодня в Украине отмечают новый военный праздник: эфир Ранок.LIVE

11 июня в Украине впервые будут отмечать День Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Новый военный праздник установлен указом президента. Соответствующий документ подписал президент Владимир Зеленский 10 июня 2026 года. Праздник введен для развития военных традиций и с учетом вклада Сил беспилотных систем в защиту независимости и территориальной целостности государства, говорится в указе президента.

Об этом и не только смотрите в выпуске эфира Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 11 июня

Гости эфира:

Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования «Диалог»;

Богдан Ференс, эксперт по международным вопросам;

Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию;

Евгений Жуков, заместитель командира отдела коммуникаций 3-й ОШБр;

Павел Фролов, народный депутат Украины («Слуга народа»), председатель ВСК по защите прав ВПЛ и пострадавших в результате российской агрессии;

Андрей Демченко, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины;

Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Алексей Гетьман, военный обозреватель, участник российско-украинской войны;

Сергей Братчук, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник;

Александр Краснокуцкий, профессор, эксперт по вопросам образования.

Новини.LIVE ранее писали, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро заявили о пресечении махинаций при закупках для оборонных заводов Украины. Злоумышленники спекулировали на поставках деталей для бронированной техники, нанеся ущерб бюджету в размере более 350 млн гривен.

Также силы CENTCOM по распоряжению президента США Дональда Трампа начали очередную волну авиаударов по иранским объектам в четверг, 11 июня. Главнокомандующий вооруженными силами США санкционировал воздушную операцию как ответный шаг на действия Исламской республики. Американская сторона назвала атаку оборонительными мерами и актом противодействия длительной и безосновательной агрессии со стороны официального Тегерана.