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Главная arrow Відео arrow Европа хочет привлечь Трампа к новым переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE arrow
Европа хочет привлечь Трампа к новым переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

Европа хочет привлечь Трампа к новым переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

12 июня 2026 г. 8:00

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08:00 Европа хочет привлечь Трампа к новым переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

11 июня 2026
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21:01 Украина потеряла 12 миллиардов долларов резервов: эфир Світ на зламі

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18:10 Германия выступила с заявлением о вступлении Украины в ЕС: эфир Вечір.LIVE

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13:05 НАТО готовит новую систему защиты от дронов РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Сегодня в Украине отмечают новый военный праздник: эфир Ранок.LIVE

10 июня 2026
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19:15 Резонансные ДТП и безопасность на дорогах столицы: эфир "Київський час"

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18:42 Когда заработает ПВО-альтернатива Patriot: Вечір.LIVE

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13:08 Украина запустила ракеты "Фламинго" по России: эфир День.LIVE

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08:00 Украина объявила об усилении атак на Россию: эфир Ранок.LIVE

9 июня 2026
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18:26 Окно возможностей для переговоров о прекращении войны: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Европа хочет привлечь Трампа к новым переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

11 июня 2026
Text

21:01 Украина потеряла 12 миллиардов долларов резервов: эфир Світ на зламі

Text

18:10 Германия выступила с заявлением о вступлении Украины в ЕС: эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 НАТО готовит новую систему защиты от дронов РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Сегодня в Украине отмечают новый военный праздник: эфир Ранок.LIVE

По информации Bloomberg, европейские лидеры планируют использовать предстоящий саммит G7 во Франции в качестве платформы, чтобы убедить Дональда Трампа поддержать их новый дипломатический план по прекращению войны в Украине. Лондон, Париж и Берлин считают, что динамика на поле боя сместилась в пользу Киева, что позволяет выйти за рамки договоренностей прошлогоднего саммита Трампа и Путина на Аляске. Поскольку Белый дом сейчас в значительной степени сосредоточен на военном конфликте с Ираном, Европа хочет играть ведущую роль в мирном урегулировании. Источники отмечают, что одобрение этой стратегии американским президентом позволит организовать первый раунд официальных четырехсторонних переговоров уже в июле.

Об этом и не только смотрите в прямом эфире в программе Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 12 июня

Гости эфира Ранок.LIVE:

  • Максим Джигун, политолог, партнер агентства по связям с правительством Good Politics;
  • Владимир Пузирко, дипломат, юрист-международник;
  • позывной «Ватра», пресс-сержант 3 ОШБр;
  • Елена Шуляк, председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
  • Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, «Европейская Солидарность»;
  • Егор Чернев, председатель делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  • Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004–2020);
  • Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины;
  • Вера Константинова, политолог, эксперт по международным отношениям;
  • Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации.

Как ранее писал Новини.LIVE, глава США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Иран смогли согласовать все детали «большой сделки» и вскоре объявят о мире. Он добавил, что соглашение подпишут со дня на день.

Полное прекращение массированных атак беспилотников, обстрелов городов и украинских дальнобойных ударов в ответ по территории РФ вполне реально до конца текущего года. Такой прогноз в комментарии Новини.LIVE озвучил экс-высокопоставленный сотрудник ЦРУ США Гленн Корн во время беседы с журналисткой Марией Кагал. В то же время аналитик предупредил, что потенциальное перемирие между Украиной и Россией будет означать лишь завершение активной фазы боевых действий на фронте.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:01 ПриватБанк начислит до 3 000 грн клиентам: кто может получить бонус в июне

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