Европа хочет привлечь Трампа к новым переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

По информации Bloomberg, европейские лидеры планируют использовать предстоящий саммит G7 во Франции в качестве платформы, чтобы убедить Дональда Трампа поддержать их новый дипломатический план по прекращению войны в Украине. Лондон, Париж и Берлин считают, что динамика на поле боя сместилась в пользу Киева, что позволяет выйти за рамки договоренностей прошлогоднего саммита Трампа и Путина на Аляске. Поскольку Белый дом сейчас в значительной степени сосредоточен на военном конфликте с Ираном, Европа хочет играть ведущую роль в мирном урегулировании. Источники отмечают, что одобрение этой стратегии американским президентом позволит организовать первый раунд официальных четырехсторонних переговоров уже в июле.

Об этом и не только смотрите в прямом эфире в программе Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 12 июня

Гости эфира Ранок.LIVE:

Максим Джигун, политолог, партнер агентства по связям с правительством Good Politics;

Владимир Пузирко, дипломат, юрист-международник;

позывной «Ватра», пресс-сержант 3 ОШБр;

Елена Шуляк, председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, «Европейская Солидарность»;

Егор Чернев, председатель делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004–2020);

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины;

Вера Константинова, политолог, эксперт по международным отношениям;

Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации.

Как ранее писал Новини.LIVE, глава США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Иран смогли согласовать все детали «большой сделки» и вскоре объявят о мире. Он добавил, что соглашение подпишут со дня на день.

Полное прекращение массированных атак беспилотников, обстрелов городов и украинских дальнобойных ударов в ответ по территории РФ вполне реально до конца текущего года. Такой прогноз в комментарии Новини.LIVE озвучил экс-высокопоставленный сотрудник ЦРУ США Гленн Корн во время беседы с журналисткой Марией Кагал. В то же время аналитик предупредил, что потенциальное перемирие между Украиной и Россией будет означать лишь завершение активной фазы боевых действий на фронте.