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В Украине стартует масштабная армейская реформа: эфир Вечір.LIVE

В Украине стартует масштабная армейская реформа: эфир Вечір.LIVE

12 июня 2026 г. 18:18

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Гостями эфира Вечір.LIVE стали экономист Олег Устенко, народный депутат Владимир Крейденко, адвокат по ДТП Николай Мельниченко, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, нардепы Александр Юрченко и Виталий Войцеховский, а также заместитель постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что военным, находящимся в тылу, будут выплачивать минимум 30 000 гривен, на первой линии — в среднем 300 000 гривен.

Контракты будут иметь четкий срок — 10 месяцев, 14, 24 — и конкретные условия, то есть четкие отсрочки. Будут увеличены выплаты для украинских боевых командиров, и это должно создать положительный стимул для сохранения опыта управления в армии.

Кабинет Министров утвердит конкретный механизм, и первые новые доплаты Кабмин должен начать уже в июне.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, продолжается подготовка масштабной реформы системы службы в Силах обороны, которая предусматривает новые подходы к контрактам, финансовому обеспечению и организации прохождения службы.

А недавно премьер Юлия Свириденко сообщила, что существует дефицит финансирования армии, который составляет около 150 миллиардов гривен без каких-либо изменений в оплате труда.

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