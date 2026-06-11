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Германия выступила с заявлением о вступлении Украины в ЕС: эфир Вечір.LIVE

Германия выступила с заявлением о вступлении Украины в ЕС: эфир Вечір.LIVE

11 июня 2026 г. 18:10

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18:10 Германия выступила с заявлением о вступлении Украины в ЕС: эфир Вечір.LIVE

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18:42 Когда заработает ПВО-альтернатива Patriot: Вечір.LIVE

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13:08 Украина запустила ракеты "Фламинго" по России: эфир День.LIVE

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08:00 Украина объявила об усилении атак на Россию: эфир Ранок.LIVE

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18:26 Окно возможностей для переговоров о прекращении войны: эфир Вечір.LIVE

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13:12 Украина почти договорилась с Венгрией о вступлении в ЕС: эфир День.LIVE

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08:00 Лидеры ЕС готовятся к возможным переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

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18:10 Германия выступила с заявлением о вступлении Украины в ЕС: эфир Вечір.LIVE

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13:05 НАТО готовит новую систему защиты от дронов РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Сегодня в Украине отмечают новый военный праздник: эфир Ранок.LIVE

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19:15 Резонансные ДТП и безопасность на дорогах столицы: эфир "Київський час"

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18:42 Когда заработает ПВО-альтернатива Patriot: Вечір.LIVE

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что будет и впредь поддерживать Украину, кроме того, он уверен, что в будущем она вступит в ЕС. Во время выступления в парламенте Мерц подчеркнул, что его предложение об "ассоциированном членстве" позволит Украине, хотя и без права голоса, быть представленной в ключевых институтах Евросоюза.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира:

  • Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик
  • Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук
  • Нина Южанина, народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
  • Анатолий Бурмич, народный депутат, "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики
  • Степан Гавриш, первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011)

Новини.LIVE сообщали, что Мерц выступил с предложением "ассоциированного членства" для Украины в ЕС еще 21 мая. Это членство предусматривает включение в работу европейских институтов на правах наблюдателя.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский выступил против такого предложения. Он подчеркнул, что страна стремится быть полноправным членом Евросоюза, а никакие другие форматы не соответствуют ее интересам. Он заявил, что Украина заслуживает полного членства, поскольку сделала агромный вклад в безопасность Европы.

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