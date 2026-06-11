Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что будет и впредь поддерживать Украину, кроме того, он уверен, что в будущем она вступит в ЕС. Во время выступления в парламенте Мерц подчеркнул, что его предложение об "ассоциированном членстве" позволит Украине, хотя и без права голоса, быть представленной в ключевых институтах Евросоюза.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира:

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик

Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук

Нина Южанина, народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Анатолий Бурмич, народный депутат, "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики

Степан Гавриш, первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011)

Новини.LIVE сообщали, что Мерц выступил с предложением "ассоциированного членства" для Украины в ЕС еще 21 мая. Это членство предусматривает включение в работу европейских институтов на правах наблюдателя.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский выступил против такого предложения. Он подчеркнул, что страна стремится быть полноправным членом Евросоюза, а никакие другие форматы не соответствуют ее интересам. Он заявил, что Украина заслуживает полного членства, поскольку сделала агромный вклад в безопасность Европы.