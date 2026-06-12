Украинские БПЛА усугубили топливный кризис в России: эфир День.LIVE

В ночь на 12 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины провели очередную масштабную атаку с использованием дальнобойных дронов, нанеся удары по стратегическим промышленным объектам в глубоком тылу России. Одной из главных целей стал нефтехимический гигант «Тольяттикаучук» в Самарской области. В результате серии попаданий на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар с несколькими очагами горения. Параллельно украинские военные продолжают методично уничтожать логистику врага на южном направлении. Такие действия Сил обороны системно разрушают транспортные артерии захватчиков на полуострове, лишая вражескую группировку регулярного снабжения и эффективно препятствуя попыткам их наступления.

Об этом и не только вы услышите в эфире программы День.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира:

Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент «Международного института исследований в области безопасности»;

Татьяна Козаченко, адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции (2014–2016 гг.);

Виталий Романчукевич, вице-президент Ассоциации украинских банков (АУБ);

Вадим Пикуз, и.о. председателя Мариупольского районного совета;

Дмитрий Плетенчук, пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины;

Сергей Хлань, народный депутат VIII созыва, депутат Херсонского областного совета;

Алексей Леонов, народный депутат «Слуга народа», член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Наталья Птуха, начальник отдела коммуникации со СМИ УкрГМЦ.

Темы эфира:

в Николаеве в результате атаки РФ есть раненые и поврежденные дома;

Маск станет первым триллионером в мире;

Трамп заявил, что США и Иран достигли соглашения и вскоре его подпишут;

Келлог: США не должны заставлять Украину отдавать земли России;

более 356 тысяч пораженных целей: Зеленский наградил бойцов СБС.

Новини.LIVE сообщали ранее, что успешная дальнобойная кампания против российской нефтеперерабатывающей промышленности поставила под угрозу транспортную систему врага. Из-за повреждений передовых НПЗ в европейской зоне Россия оказалась на пороге топливного коллапса.

Впрочем, противник быстро учится на собственных ошибках. Как отметил экс-представитель руководства ЦРУ Гленн Корн, Москва системно заимствует и адаптирует украинские военные технологии. Специалист подчеркнул, что Кремль постоянно разрабатывает меры противодействия, поэтому технологическое доминирование Украины на фронте является временным фактором.