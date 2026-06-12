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Украинские БПЛА усугубили топливный кризис в России: эфир День.LIVE

Украинские БПЛА усугубили топливный кризис в России: эфир День.LIVE

12 июня 2026 г. 13:03

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13:03 Украинские БПЛА усугубили топливный кризис в России: эфир День.LIVE

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08:00 Европа хочет привлечь Трампа к новым переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

11 июня 2026
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21:01 Украина потеряла 12 миллиардов долларов резервов: эфир Світ на зламі

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18:10 Германия выступила с заявлением о вступлении Украины в ЕС: эфир Вечір.LIVE

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13:05 НАТО готовит новую систему защиты от дронов РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Сегодня в Украине отмечают новый военный праздник: эфир Ранок.LIVE

10 июня 2026
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19:15 Резонансные ДТП и безопасность на дорогах столицы: эфир "Київський час"

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18:42 Когда заработает ПВО-альтернатива Patriot: Вечір.LIVE

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13:08 Украина запустила ракеты "Фламинго" по России: эфир День.LIVE

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08:00 Украина объявила об усилении атак на Россию: эфир Ранок.LIVE

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13:03 Украинские БПЛА усугубили топливный кризис в России: эфир День.LIVE

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08:00 Европа хочет привлечь Трампа к новым переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

11 июня 2026
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21:01 Украина потеряла 12 миллиардов долларов резервов: эфир Світ на зламі

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18:10 Германия выступила с заявлением о вступлении Украины в ЕС: эфир Вечір.LIVE

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13:05 НАТО готовит новую систему защиты от дронов РФ: эфир День.LIVE

В ночь на 12 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины провели очередную масштабную атаку с использованием дальнобойных дронов, нанеся удары по стратегическим промышленным объектам в глубоком тылу России. Одной из главных целей стал нефтехимический гигант «Тольяттикаучук» в Самарской области. В результате серии попаданий на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар с несколькими очагами горения. Параллельно украинские военные продолжают методично уничтожать логистику врага на южном направлении. Такие действия Сил обороны системно разрушают транспортные артерии захватчиков на полуострове, лишая вражескую группировку регулярного снабжения и эффективно препятствуя попыткам их наступления.

Об этом и не только вы услышите в эфире программы День.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира:

  • Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент «Международного института исследований в области безопасности»;
  • Татьяна Козаченко, адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции (2014–2016 гг.);
  • Виталий Романчукевич, вице-президент Ассоциации украинских банков (АУБ);
  • Вадим Пикуз, и.о. председателя Мариупольского районного совета;
  • Дмитрий Плетенчук, пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины;
  • Сергей Хлань, народный депутат VIII созыва, депутат Херсонского областного совета;
  • Алексей Леонов, народный депутат «Слуга народа», член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Наталья Птуха, начальник отдела коммуникации со СМИ УкрГМЦ.

Темы эфира:

  • в Николаеве в результате атаки РФ есть раненые и поврежденные дома;
  • Маск станет первым триллионером в мире;
  • Трамп заявил, что США и Иран достигли соглашения и вскоре его подпишут;
  • Келлог: США не должны заставлять Украину отдавать земли России;
  • более 356 тысяч пораженных целей: Зеленский наградил бойцов СБС.

Новини.LIVE сообщали ранее, что успешная дальнобойная кампания против российской нефтеперерабатывающей промышленности поставила под угрозу транспортную систему врага. Из-за повреждений передовых НПЗ в европейской зоне Россия оказалась на пороге топливного коллапса.

Впрочем, противник быстро учится на собственных ошибках. Как отметил экс-представитель руководства ЦРУ Гленн Корн, Москва системно заимствует и адаптирует украинские военные технологии. Специалист подчеркнул, что Кремль постоянно разрабатывает меры противодействия, поэтому технологическое доминирование Украины на фронте является временным фактором.

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12:30 Верховный Суд разъяснил, что не является моббингом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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