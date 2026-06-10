Украина запустила ракеты "Фламинго" по России: эфир День.LIVE

Ситуация на фронте претерпела существенные изменения благодаря успешным операциям Сил обороны Украины. В частности, повторные удары полностью вывели из строя стратегический Чонгарский мост, что на длительное время парализовало ключевой логистический маршрут оккупантов между Крымом и Херсонской областью. В то же время украинские силы впервые применили дальнобойные крылатые ракеты FP-5 Flamingo, поразив оборонный завод в Чебоксарах и несколько нефтяных объектов в глубоком тылу РФ на расстоянии более 900 км.

Об этом и не только смотрите в выпуске эфира День.LIVE.

Эфир День.LIVE 10 июня

Гости эфира День.LIVE

Андрей Ковалев, кандидат политических наук;

Мария Зайцева, основательница БФ «Несокрушимый Харьков», член экспертного совета по правам человека в Харьковской области;

Денис Ярославский, офицер командования штурмовых войск ВСУ;

Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций;

Ирина Борзова, народный депутат «Слуга народа», член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики;

Андрей Шабельников, управляющий партнер АО «EvrikaLaw», председатель Комитета НААУ по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации.

Темы эфира День.LIVE

обстрелы Харькова и области: есть погибшие и раненые;

в Чебоксарах поражен оборонный завод «ВНИИР-Прогресс» (вероятное применение ракеты «Фламинго»);

повысятся ли зарплаты военных? Рада приняла рекордный бюджет на оборону;

порт Мариуполя обесточен: оккупанты потеряли важный логистический узел;

Россия вербует девушек для убийств военных в тылу.

Как писали ранее Новини.LIVE, массированные российские удары с начала недели охватили 11 украинских областей, где враг применил две авиаракеты и около 530 дронов-камикадзе. Обстрелы привели к десяткам раненых среди мирного населения, разрушениям объектов критической и аграрной инфраструктуры, а также поражению панамского гражданского судна.

Между тем Верховная Рада в эту среду поддержала правоохранителей, приняв в целом закон №6506-1. Документ, за который проголосовали 269 нардепов, законодательно закрепляет увеличение денежного обеспечения полицейских.