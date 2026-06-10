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Главная arrow Відео arrow Украина запустила ракеты "Фламинго" по России: эфир День.LIVE arrow
Украина запустила ракеты "Фламинго" по России: эфир День.LIVE

Украина запустила ракеты "Фламинго" по России: эфир День.LIVE

10 июня 2026 г. 13:08

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13:08 Украина запустила ракеты "Фламинго" по России: эфир День.LIVE

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08:00 Украина объявила об усилении атак на Россию: эфир Ранок.LIVE

9 июня 2026
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18:26 Окно возможностей для переговоров о прекращении войны: эфир Вечір.LIVE

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13:12 Украина почти договорилась с Венгрией о вступлении в ЕС: эфир День.LIVE

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08:00 Лидеры ЕС готовятся к возможным переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

8 июня 2026
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18:07 От США может появиться новый переговорщик: эфир Вечір.LIVE

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13:10 Украина и ЕС очертили условия будущего мира: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский обсудит с лидерами ЕС ПВО для Украины: эфир Ранок.LIVE

5 июня 2026
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18:06 Макрон созывает союзников для исторического решения: эфир Вечір.LIVE

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13:17 Трамп, и Путин ответили на письмо Зеленского: эфир День.LIVE

Text

13:08 Украина запустила ракеты "Фламинго" по России: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина объявила об усилении атак на Россию: эфир Ранок.LIVE

9 июня 2026
Text

18:26 Окно возможностей для переговоров о прекращении войны: эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Украина почти договорилась с Венгрией о вступлении в ЕС: эфир День.LIVE

Text

08:00 Лидеры ЕС готовятся к возможным переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

Ситуация на фронте претерпела существенные изменения благодаря успешным операциям Сил обороны Украины. В частности, повторные удары полностью вывели из строя стратегический Чонгарский мост, что на длительное время парализовало ключевой логистический маршрут оккупантов между Крымом и Херсонской областью. В то же время украинские силы впервые применили дальнобойные крылатые ракеты FP-5 Flamingo, поразив оборонный завод в Чебоксарах и несколько нефтяных объектов в глубоком тылу РФ на расстоянии более 900 км.

Об этом и не только смотрите в выпуске эфира День.LIVE.

Эфир День.LIVE 10 июня

Гости эфира День.LIVE

  • Андрей Ковалев, кандидат политических наук;
  • Мария Зайцева, основательница БФ «Несокрушимый Харьков», член экспертного совета по правам человека в Харьковской области;
  • Денис Ярославский, офицер командования штурмовых войск ВСУ;
  • Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций;
  • Ирина Борзова, народный депутат «Слуга народа», член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики;
  • Андрей Шабельников, управляющий партнер АО «EvrikaLaw», председатель Комитета НААУ по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации.

Темы эфира День.LIVE

  • обстрелы Харькова и области: есть погибшие и раненые;
  • в Чебоксарах поражен оборонный завод «ВНИИР-Прогресс» (вероятное применение ракеты «Фламинго»);
  • повысятся ли зарплаты военных? Рада приняла рекордный бюджет на оборону;
  • порт Мариуполя обесточен: оккупанты потеряли важный логистический узел;
  • Россия вербует девушек для убийств военных в тылу.

Как писали ранее Новини.LIVE, массированные российские удары с начала недели охватили 11 украинских областей, где враг применил две авиаракеты и около 530 дронов-камикадзе. Обстрелы привели к десяткам раненых среди мирного населения, разрушениям объектов критической и аграрной инфраструктуры, а также поражению панамского гражданского судна.

Между тем Верховная Рада в эту среду поддержала правоохранителей, приняв в целом закон №6506-1. Документ, за который проголосовали 269 нардепов, законодательно закрепляет увеличение денежного обеспечения полицейских.

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13:37 Открытие ЧМ-2026: где и когда смотреть церемонию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:30 За год погибли более 3,2 тыс. человек: нардеп назвал главную причину ДТП

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