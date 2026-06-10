Украинская компания Fire Point успешно провела первые испытания нового зенитного перехватчика FP-7.x, который разрабатывается в качестве более доступной альтернативы ракетам комплекса Patriot. Тестовый полет состоялся на прошлой неделе и завершился успешно, а сам перехватчик предназначен для уничтожения баллистических ракет и беспилотников на высоте до 25 километров.

Об этом и не только смотрите в выпуске эфира Вечір.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE 10 июня

Гости:

Сергей Ауслендер, журналист (Израиль)

Сергей Асланян, журналист и ведущий "Ходорковский LIVE"

Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007–2010)

Сергей Куюн, эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95"

Володимир Мартыненко, советник министра МВД в 2015-2021, адвокат, доктор философии в области права

Константин Андриюк, журналист, автор YouTube-канала "Останови Лося"

Александр Гречко, соучредитель ОО "Пассажиры Киева"

Сергей Деркач, заместитель министра развития общин и территорий

Николай Ильчук, эксперт Кампании "За безопасные дороги"

Темы эфира Вечір.LIVE

Украина испытала новый перехватчик FP-7.x — альтернативу ракетам Patriot;

Fire Point провела успешное испытание зенитного комплекса для борьбы с баллистическими ракетами;

новый украинский перехватчик сможет уничтожать ракеты и дроны на высоте до 25 км;

способен ли FP-7.x усилить украинскую систему противовоздушной обороны;

развитие украинского оборонного производства: новые решения для защиты неба.

Новини.LIVE сообщали, что Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами о получении лицензий на производство систем ПВО Patriot. Планируется, что такие комплексы могут производиться не только для нужд украинской обороны, но и для укрепления безопасности европейских партнеров. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что имеющихся мировых мощностей по производству Patriot пока недостаточно для противодействия всем существующим угрозам.

Новини.LIVE заявляли, что эксперты указывают: даже в случае полного обеспечения США ракетами для систем Patriot этого будет недостаточно для покрытия потребностей Украины в противоракетной обороне. Причиной называют значительно более высокие темпы производства баллистических и гиперзвуковых ракет в России. Аналитики подчеркивают, что одних перехватчиков недостаточно для эффективного сдерживания этой угрозы.