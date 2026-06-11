НАТО готовит новую систему защиты от дронов РФ: эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, политтехнолог Юрий Подорожний, преподаватель правил дорожного движения и автоинструктор Александр Зерщиков, народный депутат Максим Ткаченко, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус и народный депутат Мария Мезенцева-Федоренко.

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Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят, что страны НАТО и ЕС активно обсуждают усиление противодроновой защиты на восточном фланге Альянса. Это связано с ростом количества инцидентов с дронами вблизи границ РФ и Беларуси, что вызывает особое беспокойство у стран Балтии, Польши, Румынии и Финляндии. В последние месяцы в регионе неоднократно фиксировались случаи появления неизвестных дронов и нарушения воздушного пространства стран НАТО.

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производитель Patriot сделал тревожное заявление о поставках ракет;

после провала попыток россиян прорваться в Славянск враг сместил главное направление ударов на Константиновку;

НАТО обсуждает срочное усиление защиты от дронов на восточном фланге;

ВСУ нанесли удары по трем мостам в Херсонской области;

в Крыму заявили об атаке дронов, взрывах и повреждении мостов;

в РФ дроны атаковали Афипский НПЗ, после чего вспыхнул масштабный пожар.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Politico, страны НАТО рассматривают вариант выделения Украине нового пакета военной помощи на сумму 70 млрд евро.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте о запуске новой технологической инициативы UNITE — Brave NATO, направленной на расширение совместных оборонных проектов.