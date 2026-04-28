Мерц назвал цену мира в Украине и вступления в ЕС: эфир Ранок.LIVE

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украине, похоже, придется смириться с оккупацией, если хотят перемирия с Россией. Кроме того, немецкий канцлер заявил, что в Украине надо провести референдум, чтобы донести этот сценарий своему населению, если страна хочет вступить в ЕС. Вместе с тем он сразу предупредил, что украинцам не стоит иметь завышенные ожидания на быстрое вступление в ЕС.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 28 апреля

Ведущие обсудят с гостями ключевые события вокруг евроинтеграции и международной политики — заявления о возможных условиях вступления Украины в ЕС, перспективы старта переговоров в ближайшие недели и дипломатические сигналы относительно трехстороннего формата переговоров с США и РФ. Отдельное внимание уделят ситуации на Сумщине и на фронте в целом: активизации российских атак, расширению зоны поражения дронов, наращиванию сил противника на отдельных направлениях и техническим изменениям в применении беспилотников.

В студии также будут говорить о международных вызовах, в частности истории с поставками украинского зерна, позиции США по Ирану и архитектуре безопасности Европы. Параллельно обсудят: мобилизацию, реформу ТЦК, возможные изменения в правилах бронирования, повышение выплат военным и подготовку силовых структур, ситуацию на рынке топлива, риски роста тарифов и сотрудничество Украины с международными финансовыми институтами.

Отдельно сосредоточатся на безопасности и гуманитарной ситуации в регионах - какие сейчас условия жизни в прифронтовых городах, поддержка ВПО, восстановление инфраструктуры и темпы восстановления.

Гости эфира Ранок.LIVE 28 апреля

Виктор Бобыренко — эксперт Бюро анализа политики;

Сергей Луговик — старший лейтенант, начальник группы персонала зенитного ракетного дивизиона 54 ОМБр;

Ярослав Макитра — политтехнолог;

Владимир Пузырко — дипломат, юрист-международник;

Алексей Гончаренко — народный депутат Украины;

Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики;

Николай Голомша — экс-заместитель Генерального прокурора Украины;

Регина Харченко — и.о. городского головы Запорожья;

Виктор Трегубов — спикер Группировки объединенных сил, подполковник.

Новини.LIVE ранее писали, что в Генштабе ВСУ подытожили последствия от атак по нефтяным объектам в России, в частности в Туапсе и Ярославле. Там назвали условия, когда прекратятся такие атаки.

Также министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что полицейских вскоре начнут готовить на полигонах. Первая группа, которая будет иметь в составе 200 человек, вскоре отправится на усиленную подготовку.