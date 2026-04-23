Принц Гарри с неожиданным визитом в Киеве: эфир День.LIVE

В четверг, 23 апреля, в Киев с необъявленным визитом прибыл принц Гарри. Герцог Сассекский заявил, что прибыл в Украину, чтобы напомнить миру о проблемах, с которыми столкнулись украинцы и поддержать наш народ.

О чем эфир День.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат "Слуга Народа", председатель рабочей группы по вопросам жилья ВСК ВРУ по защите ВПЛ, соучредитель ОО "ВПЛ Украины" Максим Ткаченко;

народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;

военный аналитик Денис Попович;

народный депутат "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики Ирина Борзова;

историк, эксперт по отношениям Израиль-Украина Шимон Бриман;

политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов;

народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ Виктория Гриб.

Темы сегодняшнего эфира:

Словакия снова начала получать российскую нефть по "Дружбе"

Принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом

Глава военно-морских сил (ВМС) США Джон Фелан ушел в отставку. Вероятно, причиной тому стал конфликт с Пентагоном из-за его связей с президентом США Дональдом Трампом;

Более 80% украинцев за ЕС: Зеленский предупредил о рисках пауз;

Во Львове сообщают о стрельбе: полиция задерживает вероятного стрелка, — СМИ.

Как сообщали Новини.LIVE, Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно размещения иностранных войск на линии соприкосновения. По его словам, без этого сдержать Путина будет сложно. Кроме того, он призвал мировых лидеров усилить давление на Москву.

Также мы писали о том, что Зеленский заявил о желании украинцев иметь полноценное членство ЕС. Он подчеркнул, что более 80% граждан нашей страны стремятся к вступлению в Евросоюз. Затягивание этого процесса лишь играет на руку России.