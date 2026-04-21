Сырский отстранил начальника одесского ТЦК: эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали эксперт по геоэкономике Олег Саркциц, экономический эксперт Юрий Гаврилечко, адвокат Олег Мицик, кандидат политических наук Алексей Якубин, представитель "Украинской ассоциации владельцев оружия" Виниамин Тимошенко и нардеп Алексей Гончаренко.

Гости эфира обсудят, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил начальника одесского ТЦК после скандала со стрельбой и вымогательством взятки.

В Вооруженных Силах уже начато служебное расследование - его инициировали после того, как Управление внутренней безопасности СБУ задержало военнослужащих групп оповещения Пересипского ТЦК.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на СБУ, в Одессе разоблачили организованную группу, в которую входили работники ТЦК. По данным следствия, они требовали деньги у граждан, применяя силу и угрозы.

Кроме того, руководителей областного и районного центров отстранили от работы. В ВСУ заявили, что нарушения закона не останутся без реакции.