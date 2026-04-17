Трамп отреагировал на массированный удар по Украине: эфир Ранок.LIVE

17 апреля 2026 г. 8:00

08:00 Трамп отреагировал на массированный удар по Украине: эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп назвал массированный ночной удар РФ по Украине 16 апреля, в результате которого погибли по меньшей мере 15 человек, "ужасным". Отвечая на вопрос об атаке на Киев, он выразил обеспокоенность ситуацией. В то же время Трамп отметил, что хотел бы урегулирования войны, но сейчас больше сосредоточен на Иране.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 17 апреля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика";
  • Александр Савченко, — экономист, финансист;
  • Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-морских сил ВС Украины;
  • Алексей Ижак — эксперт Национального института стратегических исследований;
  • Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций;
  • Петр Олещук — политолог;
  • Валерий Киселев — офицер отделения коммуникаций 116 ОМБр, старший лейтенант;
  • Александр Левченко — дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 годах;
  • Владимир Олейник — исполняющий обязанности начальника Службы восстановления и развития инфраструктуры в Черкасской области;
  • Игорь Долгов — дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины. Глава Миссии Украины при НАТО (2010-2015 годы), Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции (2015-2017 годы).

Новини.LIVE информировали, что в ночь на 16 апреля российские оккупанты осуществили массированный удар по Украине. Оккупанты выпустили более 700 целей. В то же время украинские защитники неба уничтожили 636 дронов и 31 ракету.

Новини.LIVE также писали, что Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности массированной атаки РФ на Украину 16 апреля. Он отметил, что российские войска выпустили по Украине почти 700 беспилотников. А также около 19 баллистических ракет.

