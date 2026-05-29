Украина в этом году на 63% увеличит расходы на оборону: эфир Ранок.LIVE

Оборонный бюджет Украины в этом году существенно приблизится к российским военным расходам, которые составляют 182 миллиарда долларов. Если раньше украинские расходы на безопасность отставали от вражеских в три раза, то теперь этот разрыв сократится до 1,8 раза. Такое сближение показателей стало возможным после того, как финансирование отечественного оборонного сектора согласовали увеличить до 100 миллиардов долларов.

Эфир Ранок.LIVE 29 мая

В эфире говорим о:

последствиях ночной атаки РФ по Запорожью и Одессе;

падении дрона на жилой дом в Румынии;

заявление временной поверенной США о пребывании в Киеве и дискуссии по усилению украинской ПВО;

обращение американских конгрессменов о передаче Украине дополнительных ракет;

позицию ЕС относительно возможных переговоров между Украиной и Россией;

гуманитарную катастрофу в оккупированных Олешках на Херсонщине;

реформу ТЦК и новые дискуссии по мобилизации;

ситуацию на Купянском направлении и бои на Харьковщине;

ратификацию соглашения о кредите ЕС на 90 млрд евро;

новый Таможенный кодекс и изменения в госбюджет-2026;

провал голосования за законопроект о декриминализации порно;

ремонт дорог и подготовку инфраструктуры к зиме;

требования Венгрии относительно прав закарпатских венгров на пути Украины в ЕС;

подготовку энергосистемы к следующей зиме и восстановление Трипольской ТЭС;

сценарии возможного вторжения РФ в страны НАТО и оценки западных медиа относительно угроз для Европы.

Гости эфира Ранок.LIVE 29 мая

Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";

Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской ОГА;

Михаил Цимбалюк, народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов";

Виталий Миловидов, начальник службы информации и коммуникации 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" подполковник;

Нина Южанина, народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Сергей Демченко, народный депутат "Слуга народа", комитет по вопросам правовой политики;

Ярослав Бондарчук, и.о. заместителя начальника Службы восстановления в Житомирской области;

Максим Гардус, специалист по коммуникациям Razom We Stand;

Глеб Остапенко, эксперт по вопросам внешней политики, основатель компании OSTAPENKO, Political Consulting;

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

Новини.LIVE уже писали, что Россия начала применять по Украине дроны со средствами РЭБ. Такая тактика позволяет им прорываться сквозь защиту ПВО.

Тем временем в Минобороны продолжается подготовка реформы ТЦК. Нардеп раскрыл особенности изменений и приоритеты для войска.