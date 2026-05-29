Украина в этом году на 63% увеличит расходы на оборону: эфир Ранок.LIVE

29 мая 2026 г. 8:00

Оборонный бюджет Украины в этом году существенно приблизится к российским военным расходам, которые составляют 182 миллиарда долларов. Если раньше украинские расходы на безопасность отставали от вражеских в три раза, то теперь этот разрыв сократится до 1,8 раза. Такое сближение показателей стало возможным после того, как финансирование отечественного оборонного сектора согласовали увеличить до 100 миллиардов долларов.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 29 мая

В эфире говорим о:

  • последствиях ночной атаки РФ по Запорожью и Одессе;
  • падении дрона на жилой дом в Румынии;
  • заявление временной поверенной США о пребывании в Киеве и дискуссии по усилению украинской ПВО;
  • обращение американских конгрессменов о передаче Украине дополнительных ракет;
  • позицию ЕС относительно возможных переговоров между Украиной и Россией;
  • гуманитарную катастрофу в оккупированных Олешках на Херсонщине;
  • реформу ТЦК и новые дискуссии по мобилизации;
  • ситуацию на Купянском направлении и бои на Харьковщине;
  • ратификацию соглашения о кредите ЕС на 90 млрд евро;
  • новый Таможенный кодекс и изменения в госбюджет-2026;
  • провал голосования за законопроект о декриминализации порно;
  • ремонт дорог и подготовку инфраструктуры к зиме;
  • требования Венгрии относительно прав закарпатских венгров на пути Украины в ЕС;
  • подготовку энергосистемы к следующей зиме и восстановление Трипольской ТЭС;
  • сценарии возможного вторжения РФ в страны НАТО и оценки западных медиа относительно угроз для Европы.

Гости эфира Ранок.LIVE 29 мая

  • Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской ОГА;
  • Михаил Цимбалюк, народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов";
  • Виталий Миловидов, начальник службы информации и коммуникации 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" подполковник;
  • Нина Южанина, народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Сергей Демченко, народный депутат "Слуга народа", комитет по вопросам правовой политики;
  • Ярослав Бондарчук, и.о. заместителя начальника Службы восстановления в Житомирской области;
  • Максим Гардус, специалист по коммуникациям Razom We Stand;
  • Глеб Остапенко, эксперт по вопросам внешней политики, основатель компании OSTAPENKO, Political Consulting;
  • Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

Новини.LIVE уже писали, что Россия начала применять по Украине дроны со средствами РЭБ. Такая тактика позволяет им прорываться сквозь защиту ПВО.

Тем временем в Минобороны продолжается подготовка реформы ТЦК. Нардеп раскрыл особенности изменений и приоритеты для войска.

