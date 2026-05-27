Главная arrow Відео arrow Атака РФ на День Киева и наступление из Беларуси: эфир Київський час arrow
Атака РФ на День Киева и наступление из Беларуси: эфир Київський час

27 мая 2026 г. 19:53

Сегодня для Киева актуальными вопросами являются ключевые угрозы после массированных атак РФ и возможные сценарии дальнейших действий Кремля. А также возможное наступление России со стороны Беларуси — что по этому поводу говорят украинская разведка и военные аналитики. Отдельно эксперты будут говорить о том, почему Киев остается ключевой целью врага, как меняется ситуация на северном направлении и готова ли столица к новым вызовам.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня важные темы в эфире "Київський час" будут обсуждать:

  • Леонид Емец — депутат Киевского городского совета от фракции "Европейская солидарность";
  • Анна Бондарь — народный депутат от фракции "Слуга народа";
  • Виктор Глеба — эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора Киева (2004-2008 годы);
  • Кирилл Фесик — председатель Оболонской РГА в городе Киеве;
  • Вадим Васильчук — депутат Киевского городского совета от фракции "Голос";
  • Алла Шлапак — депутат Киевского городского совета от фракции "Батькивщина".

Темы эфира "Київський час"

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться во время эфира "Київський час":

  • Киев после массированного обстрела: как город оправляется от атак;
  • Защищена ли система водоснабжения столицы: ситуация вокруг Бортнической станции аэрации;
  • День Киева во время войны: оставаться или выезжать.

Новини.LIVE информировали, что Папа Римский Лев XIV выразил обеспокоенность из-за массированных ударов по Украине, в частности атаки на Киев 24 мая. Он заявил, что война только усиливает страдания и ненависть. Понтифик также заверил в поддержке всех пострадавших от обстрелов гражданских лиц.

Новини.LIVE также писали, что Россия угрожает новыми массированными ударами по Киеву и призывает иностранцев покинуть город. В МИД РФ заявили о якобы "необходимости" эвакуации и посоветовали киевлянам не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. При этом эти заявления прозвучали на фоне продолжения российских ударов по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

